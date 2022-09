Rechazo masivo de la sociedad onubense al proyecto del Materno-infantil

Un no unánime y rotundo. La confirmación de la consejería de Salud del proyecto del área materno-infantil para Huelva en el espacio que ahora ocupan las Consultas Externas ha logrado unificar la opinión de agentes sociales, sanitarios, partidos, colegios profesionales, sindicatos o empresarios. La sociedad onubense en su conjunto rechaza un proyecto que solo respalda la propia Junta de Andalucía como promotora del mismo. La postura es compartida: la solución propuesta no cumple con la promesa de un hospital completo, no satisface las necesidades y crea un problema añadido al disgregar la atención sanitaria que actualmente se presta en las Consultas Externas, que deberá derivarse a otro lugar.

Así, el Colegio de Médicos de Huelva ha manifestado su "sorpresa, indignación y frustración" ante las declaraciones de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, sobre la ubicación final del hospital Materno Infantil de Huelva, que iría en el área de Consultas Externas del Hospital Juan Ramón Jiménez, y ha tachado sus declaraciones de "engaño" al colegio.

En un comunicado de prensa, el Colegio de Médicos considera que el hecho de que la provincia no cuente con un hospital Materno Infantil independiente es "un agravio para la sanidad onubense y para su población" y ha mostrado su "más profundo rechazo" ante ello. Asimismo, ha ratificado su postura sobre "la necesidad" de tener "un Materno Infantil real" y que sea en un edificio independiente, como en el resto de provincias andaluzas, y "no un aprovechamiento de espacio ya existente, resultante de trasladar las consultas externas" y que "no supondrá una solución a las necesidades requeridas".

Finalmente, el presidente del Colegio de Médicos, Antonio Aguado, quien firma el comunicado, ha solicitado a la Consejería de Salud y Consumo "el referido informe del análisis serio sobre las necesidades reales de la maternidad y la pediatría" en el que "ha basado su decisión que tanto daño hace a la sanidad onubense".

De otro lado, la Asociación Onubenses por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) ha mostrado su "más enérgica repulsa" sobre "la negativa a realizar un hospital Materno Infantil como edificio monográfico y considera que esto supone una "discriminación" a las mujeres y los niños de Huelva "negándoles unas prestaciones que, no solo disfrutan en el resto de la comunidad, sino que además, son las recomendadas para una población con formas propias de enfermar y por tanto con necesidades diferentes de las de un hospital general".

Así, han señalado que "ya se trata no de lo que Huelva merece" sino que "se trata de una necesidad perentoria" ya que "el Juan Ramón Jiménez es un hospital al que le están saltando las costuras" y que se "ha quedado pequeño y obsoleto en menos de 30 años desde su inauguración", por lo que considera que la creación de un edificio anexo como Materno infantil "supone la única opción razonable para permitir el necesario crecimiento del Juan Ramón Jiménez" y argumenta que el modelo propuesto "no va sino a constreñir aún más una infraestructura ya demasiado tensionada".

En este punto, han subrayado que hoy en día hay "falta crónica de camas, con horas de espera para ingresar, escasez de quirófanos que aumentan las listas de espera, escasez de plazas en el hospital de día oncológico, ausencia de especialidades con las que debería contar cualquier hospital moderno y que simplemente no tienen hueco".

Finalmente, han apuntado que llevan "seis meses" solicitando los informes técnicos a los que se refiere la consejera de Salud que "han aconsejado esta decisión", sin que "se faciliten o se hagan públicos, sin obtener respuesta y vulnerando incluso la Ley de Transparencia vigente" y que los "únicos informes disponibles" son "los que han presentado repetidamente el responsable del servicio de Ginecología y Obstetricia denunciando la insuficiencia del modelo propuesto, tanto para las necesidades presentes como para las futuras".

De otro lado, la Plataforma 'Y Huelva Cuándo' ha rechazado "frontalmente" el proyecto de la Junta de Andalucía" y han dicho sentirse "decepcionados" por esta decisión y ha anunciado que seguirá trabajando en "distintos frentes" para "reconducir la propuesta presentada", toda vez que no descarta "medidas de movilización social".

La plataforma alude a la "promesa realizada en su momento" por el entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien "en nombre de la Junta de Andalucía anunció para Huelva el Materno Infantil que ahora se nos niega" y en cuyo lugar "ofrecen un recinto hospitalario que no estará a la altura de las necesidades de la provincia". "Así se contemplaba en la licitación que llevó a cabo la propia Consejería de Salud y que culminó con la adjudicación del proyecto en enero de 2019 cómo refleja la propia web de la Junta de Andalucía", han apuntado.

Asimismo, considera que el proyecto "no atiende las demandas de la sociedad onubense" y que "además supondría seguir sin disponer de un Hospital Materno Infantil en la provincia, tal y como se entiende un edificio de esas características" y aboga por un centro independiente anexo al Hospital Juan Ramón Jiménez.

En este contexto, y "aludiendo a los informes en los que se basa la Junta de Andalucía sobre la escasa natalidad", desde la plataforma han hecho una llamada "a la reflexión" porque "si no se avanza en las infraestructuras dotaciones en Huelva, nunca será un lugar atractivo para quienes deseen desarrollar su vida profesional y personal en ella y elegirán, por supuesto, otros lugares que sí les den mejores condiciones, por lo que nunca podrá seguir creciendo en población".

Todos las entidades representadas en 'Y Huelva Cuándo' han lamentado que las administraciones, "lejos contribuir al crecimiento en infraestructuras con una provincia menospreciada como es Huelva", la "relegan" mientras "se contribuye al engrandecimiento de otros territorios muy por encima de la provincia onubense en cuanto a dotaciones de esa naturaleza".

La Plataforma 'Y Huelva Cuándo' la componen la FOE, Cámara de Comercio, Universidad de Huelva, Asociación 3 de Marzo de la UHU, Federación Asociaciones de Vecinos, Plataforma del Desdoble del Túnel San Silvestre, Unión Profesional, que engloba a 22 colegios profesionales, Asociación de Centros de Enseñanza, Plataforma de Regadíos y Regadíos del Condado, CCOO, UGT, CSIF, Asociación Plataforma para la llegada de la Línea de Alta Velocidad a Huelva, Plataforma Infraestructura para Huelva, Consejo de Alumnos de la Universidad se Huelva, Huelva Información y Azahara de Comunicaciones.