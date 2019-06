El IES La Rábida será restaurado de modo integral tras 163 años de historia

Obra de gran diversidad estilística

El hall principal del IESLa Rábida se ha convertido en una sala de exposiciones que puede ser visitada durante todo este mes. Lleva por nombre Pérez Carasa, un arquitecto onubense del siglo XX. La muestra pertenece al Colegio Oficial de Arquitectos (COAH) y presenta en diferentes paneles, las obras más singulares que levantó tanto en la capital como en la provincia. Se trata de un reciclado de una exposición que el COAHya realizó en 2006 y que contó con Juan José de Paz y Asunción Díaz como comisarios. De Paz lamentó que algunas de sus obras ya hayan desaparecido.

Preguntado sobre si el arquitecto es bien conocido en Huelva, Juan José de Paz apuntó la paradoja que se da respecto a Pérez Carasa: “Es sorprendente lo que pasa con él, porque aunque conocemos al arquitecto toda la vida, es casi como de la familia porque incluso tiene dedicada una calle en el centro, no deja de sorprender por la importancia y el gran número de obras que hizo en Huelva pero no solo esto. De Pérez Carasa asombran las conformaciones estilísticas muy dispares: desde un racionalismo radical como puede ser el proyecto que al final no se construyó, del colegio de Chucena a obras eclécticas como puede ser el Instituto La Rábida, que tiene su mérito, o la casa del chalé Plus Ultra de Gibraleón que desgraciadamente está a punto de caerse”.

Preguntado sobre si considera que el instituto es su obra más importante, De Paz comentó que “a nivel de proporciones puede decirse que sería lo más importante. Pero a mí hay otra que me gustan más como su propia vivienda en Punta Umbría, o el proyecto de la escuela de Chucena que no se llevó a cabo, que era de gran formalismo arquitectónico. Otro proyecto importante fue el Barrio Obrero “de gran carga de estudio arquitectónico y una connotación social, ya que surge dentro de la configuración de las ciudades-jardín para los obreros que empezaron a extenderse por Europa. De hecho sería la segunda o la tercera de estas características levantada en España”.