Psicología y Salud: La teoría triangular del amor

El amor y el enamoramiento es un tema que siempre interesa y preocupa. Según el psicólogo estadounidense Robert Sternberg hay tres elementos que componen el amor auténtico, pero no siempre se dan los tres a la vez. De hecho, según se combinan dichos elementos se dan diferentes tipos de relaciones y, en este sentido, Sternberg decía que había tres componentes fundamentales.

La intimidad es el primer componente de la teoría triangular, el cual se refiere al sentimiento de cercanía y a la conexión, bases de la confianza. También está contempla la comprensión mutua, la amistad y el afecto. Este elemento fomenta la conexión profunda en una relación y da sensación de seguridad y apoyo.

El segundo componente, según el psicólogo, es la pasión. Es el estado intenso de deseo de unión con el otro, es decir, un gran deseo sexual o romántico junto con la excitación psicológica. Este deseo de estar cerca físicamente de la otra persona puede manifestarse en la atracción física, en la excitación sexual y en el enamoramiento inicial. En resumen, las ganas de tener relaciones íntimas.

El ultimo componente es el compromiso. Es la decisión de elegir mantener una relación a largo plazo y seguir con la misma, aunque se presenten altibajos. Este componente es fundamental para que una relación dure en el tiempo.

Según el psicólogo las combinaciones de los tres componentes pueden dar lugar a siete diferentes formas de amar:

1. El Cariño = intimidad. Es cuando solo se da el elemento de la intimidad. Es el cariño intimo lo que caracteriza a las verdaderas y buenas amistades. Uno siente un vínculo y cercanía con la otra persona, pero no hay ni pasión física ni compromiso como pareja. Confían el uno en el otro y se sienten cercanos.

2. Encaprichamiento = pasión. Únicamente lo que está presente es la pasión, es lo que se suele llamar amor a primera vista que, más que amor, sería mejor dicha atracción a primera vista. Es un amor superficial, un romance, mucho deseo por tener relaciones íntimas. No hay ni intimidad ni compromiso. Sería un tipo de relación superficial como un lío o vulgarmente conocido como "rollete".

3. Amor vacío = Compromiso. Aquí hay un elevado compromiso y suele pasar en relaciones de larga duración o relaciones interesadas. Cuando no existe ni confianza ni relaciones íntimas. No siente nada el uno por el otro, hay un respeto mutuo, pero nada más. Esto se da mucho en matrimonios que son de conveniencia.

4. Amor romántico = la mezcla del elemento intimidad y la pasión, pero no hay compromiso. Son parejas unidas por el romanticismo y físicamente por la pasión, pero no hay ningún compromiso de estar unidas a largo plazo. Este tipo de relación es el que solemos ver en las películas, es cuando se siente mucha atracción y cercanía. Suele darse en los inicios de las relaciones donde se ve claramente una fuerte conexión emocional y atracción física, pero todavía no se ha producido un compromiso a largo plazo. Por ejemplo, un amor de verano o alguien que conocemos en un viaje.

5. Amor sociable = Hay compromiso e intimidad, pero no hay pasión. Este tipo se suele dar en parejas que llevan mucho tiempo. Acostumbra a darse en parejas que carecen de deseo y excitación hacia la otra persona, pero los hijos y la convivencia suele ser buena. Todo ello hace que este tipo de relación duren mucho tiempo. En los amigos profundos también se da este tipo de relación.

6. El amor fatuo= Pasión y compromiso sin intimidad. Suele darse en parejas en las que existe mucha pasión y quieren seguir juntos, aunque no comparten muchas cosas. No hay una verdadera conexión emocional. Hay muchas ganas de seguir, pero es por la atracción física, no emocional.

7. Amor consumado = los tres componentes están activos: intimidad, pasión y compromiso. Es el amor completo, también recibe el nombre del amor maduro. Es bueno conocer estos tres elementos de una relación porque puede ayudarnos a ver cuando revisar si alguno de los ingredientes falla. O también nos puede ayudar a ver cuándo tomar la decisión de dejar a la pareja.

Seguí Sternberg lo define como el "No amor "cuando estos tres elementos no están presentes en la relación. Es cierto que el equilibrio de estos tres componentes también puede ir cambiando a medida que avanza una relación. En resumen, expone Sternberg, "sin la expresión de los tres componentes, incluso el amor más auténtico puede morir".