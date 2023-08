Psicología y salud: Siento culpa cuando le pongo límites a los demás

No es fácil poner limites a los demás si además estamos acostumbrados a complacer y agradar a los demás. Cuando uno empieza a poner estos límites siente que es egoísta o mala persona. Nos cuesta mucho porque hay generaciones en las que nos han educado a obedecer sin cuestionarnos si nos parece bien o mal.

Desde niños has intentado poner límites a cualquier adulto y no les ha parecido bien. Vas creyendo que decir que no o lo que piensas es malo y, por ello, aprendes a no ser tú, a ceder a lo que los demás te van pidiendo, ya sean los amigos, la pareja, tus padres o el trabajo.

Lo que vamos sembrando es mucha inseguridad y acabamos enfadados con nosotros mismos y con los demás, al no sentirnos libres. Al empezar a poner límites o a decir lo que pienso y quiero, estamos esperando a que los demás les parezca estupendo e, incluso, nos apoyen con ello. Sin embargo, eso no suele pasar, sino todo lo contrario. Quieren el control del otro que tanto tiempo han tenido.

Al no sentirnos apoyados o ver el enfado de a quiénes les has puesto límites es muy fácil que aparezca la amiga “culpa”. Es entonces cuando empezamos a recular porque pensamos que estamos siendo malas personas, dado que tenías acostumbradas a las personas a aprovecharse de tu falta de límites. Por ejemplo, amigos que te pedían favores excesivos, quedar cuando no te apetece, cuando tu pareja te dice que exageras por expresar tu enfado a algo que no quieres hacer, a tus familiares cuando les dices que no, cuando en el trabajo ya no quieres seguir haciendo tareas que no te corresponden, etc.

Esta culpa que sientes no aparece porque sí, sino que surge porque las personas tienen conductas por las cuales te sientes así. Lo pueden hacer de manera directa diciéndote algo así como: "¡Cómo has cambiado, eres egoísta, mala persona o mala pareja...!; o bien, de una manera menos directa con la manipulación, véase con un castigo mediante el silencio o a través del chantaje emocional.

Muchas veces sus reacciones son de manera inconsciente y otras veces no, pero están acostumbrados a tu complacencia. Aun así, lo bueno de todo esto es que esta culpa es temporal. Esta emoción es más fuerte al principio, pero conforme vas poniendo límites y te vas acostumbrando a sentir la culpa, dicha culpa desaparece.

Surge así la pregunta: "¿cómo podemos hacer para dejar de sentirnos malas personas cuando ponemos límites y cuidar a su vez nuestra vida y autoestima?".

Una opción es expresar los límites que quiero de una manera tranquila y pacífica. Al tener miedo a expresar lo que pensamos y al no estar acostumbrados a ello puede ser que al principio lo hagamos de manera agresiva.

Del mismo modo, cada vez que te pidan un favor o que hagas algo, párate a pensar si te apetece realmente hacerlo o si lo haces por complacer a los demás. Igualmente, cuanto te piden algo párate a pensar si lo que te han pedido te parece justo o se están aprovechando. Hay veces que, como siempre hemos estado al servicio de los demás sin escuchar nuestras necesidades, puede pasar que dudemos un poco sobre si el límite que he puesto esta bien o mal. Pregúntale a alguien de tu confianza y pídele que sea asertivo contigo. Es normal que dudes al principio.

Hay que tener en cuenta que la culpa desaparece sí o sí y cuanto más lo practiques, antes se irá. Si al poner límites ves que las personas no quieren respetarte, aléjate de ellos. Siempre que sumen, sino aceptan tus cambios o evolución, pon distancia. En tus cambios ves quién quiere estar en tu vida y quién no.

“Las únicas personas que se van a molestar cuando pongas límites son las personas que se beneficiaban cuando no los ponías”.