EL contacto cero es una herramienta que nos sirve para terminar de salir de una relación que no va bien o en la que estamos enganchados. Es sobre todo útil dicha herramienta cuando hay dependencia emocional, uno quiere dejar la relación y el otro no. Para mí, las rupturas amorosas donde uno de la pareja no quiere que se rompa dicha relación por que esta “enganchado”, es como una droga - adicción y por lo tanto no se puede consumir ni un poquito-. Si tiene por ejemplo una adicción al alcohol tú no puedes beber ni una cerveza, pues esto pasa igual cuando se ha acabado una pareja y no se acepta, tienes esa adicción, tener contacto es como tomarse esa cerveza teniendo un problema de alcohol.

El contacto cero lo podríamos comparar con la fase de abstinencia, la persona voluntariamente decide privarse de lo que le ha generado placer o deseo.

Pero es cierto que el contacto cero nos puede ayudar muchísimo, cortar por lo sano con la relación y evitar cualquier contacto posterior cuesta muchísimo pero es necesario para poder sanar y pasar página. Nos puede ayudar para asumir la ruptura, escuchar tus necesidades; aumentar la autoestima, crecer emocionalmente y sanar las heridas.

Además de aclararte a nivel de pensamientos, consiguiendo el desapego emocional como mental. Otro de los beneficios del contacto cero es que se pueden superar mejor las falsas expectativas y el propio autoengaño. Ganas en paz mental y en tranquilidad, además de dejar de seguir dañando tu autoestima, consigues darte tu sitio respetándote .

¿Cómo hacer ese contacto cero?

Bloquear todo tipo de contacto de redes social y Whatsapp. Esto genera mucha ansiedad ya que a veces los pacientes dicen que parece que eso es de malas personas que pueden hacer daño al otro, algo realmente absurdo. El silenciar historias y bloquear Instagram o Facebook hace que no sepamos nada y que esa persona tampoco sepa de nosotros. Ya que suele pasar, si la relación ha sido tóxica, que el otr@ vea lo que tu haces con tu vida, pongas fotos con amigos y te vea bien sin estar con el/ella y no lo necesites puede que active el miedo del otr@, miedo a tu falta de interés y quiere que sigas pendiente de el /ella y así no seas libre.

Romper cualquier comunicación, bloquea también llamadas, no hables con el otr@ para nada si necesitas algo que decirle busca alguna persona cercana y que hago de intermediaria.

Evitar los sitios comunes, los posibles encuentros por casualidad. Sitios que solías ir con tu pareja que sabes que es probable que pueda estar. Evitar amistades en común ya que hablar del tema te darán información de lo que hace o no hace, con quién va, etc...

No pensar en la persona, esto es lo mas difícil pero lo mas efectivo. Cambiar el foco de atención cuando venga algún pensamiento sobre el tema desviarlo. Deshacerte de cualquier recuerdo como fotos o vídeos ya que puede ser una tentación, querer volver a ver esos recuerdos y magnificarlos ya que la mente tiende a romantizar el pasado.

Haz una lista de todo lo que no nos gustaba de nuestra pareja también nos ayudará a eso, cuando te den ganas de volver a contactar de nuevo esta lista me va ayudar. Es doloroso el contacto cero pero es muy efectivo para poder dejar a alguien con el que ya no queríamos seguir en la relación porque no nos beneficiaba. La mente intentará con la culpa, el miedo a equivocarnos y los recuerdos bonitos, boicotearnos para hacernos dudar y volver a escribir o llamar. Vamos a estar creyendo que estamos perdida y, en realidad, es una ganancia a nivel emocional y de salud mental.

La tristeza que sentimos, la soledad, el miedo y la ansiedad hará que tengan tentaciones de romper el contacto cero. Pero lo que esta claro es que si hemos tomado esa decisión es porque lo necesitábamos.