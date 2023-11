Los vecinos de El Higueral posponen las movilizaciones hasta enero a la espera de la respuesta del Ayuntamiento

El vecindario del barrio de El Higueral no puede más. La inseguridad que se vive diariamente en esta zona del Distrito VI de Huelva ha provocado que los vecinos se organicen para buscar soluciones con las que el barrio vuelva a ser un lugar habitable.

Buena parte de la inestabilidad que atraviesa el barrio se debe a la proliferación en los últimos meses de varias casas de apuestas que han derivado en "conductas y problemas asociados a adicciones que generan un clima permanente de inseguridad" según han puesto de manifiesto los vecinos.

Así lo confirma la presidenta y portavoz de la asociación vecinal de El Higueral, Ángeles Villamarín, para quien la preocupación va en aumento. "Además de las dos casas de apuestas se están ocupando buena parte de los locales de la zona para venta y consumo de drogas", lo cual, "genera problemas de inseguridad y mala convivencia entre los vecinos".

Para tratar de buscar solución, desde la Plataforma de vecinos de El Higueral, convocó este pasado lunes una asamblea vecinal en el Centro Social El Lazareto, en la que salió a la luz el sentir del barrio. Un sentir de unos vecinos "que están muy asustados y enfadados por la situación que atraviesan", explica la portavoz.

De este encuentro no solo han salido quejas, "también ha salido una unión muy importante y la conciencia de que este [el de las casas de apuestas] no es el único problema y que el barrio atraviesa por muchas carencias".

Acerca de las posibles soluciones y los futuros pasos a seguir, el vecindario de El Higueral lo tiene claro. "Hemos hablado con el Ayuntamiento y estamos buscando una fecha para abordar estos problemas aunque todavía no la hemos concretado", asegura Villamarín para quien esta reunión es de vital importancia. En caso de que de esta reunión con las diferentes concejalías implicadas no salga ninguna respuesta satisfactoria para el barrio, desde la Plataforma no descartan movilizaciones. "Nos volveremos a reunir en una nueva asamblea en enero y volveremos a valorar, con la respuesta del Ayuntamiento, cuáles son los pasos a seguir".