Premiado el Puerto de Huelva a nivel internacional por su gestión del dragado con beneficios medioambientales

La Autoridad Portuaria de Huelva recibe la certificación Working with Nature (Trabajando con la naturaleza) de la Asociación Mundial para las Infraestructuras de la Navegación (PIANC, The World Association for Waterborne Transport Infrastructure), por una gestión de sus dragados, que además de mantener el calado necesario para garantizar la navegación segura, aporta beneficios medioambientales al entorno.

Este novedoso proyecto de recuperación de hábitats y aves marinas mediante el uso beneficioso de dragados y bio-herramientas de la Autoridad Portuaria de Huelva, tiene como objetivo principal potenciar la conectividad ecológica en el estuario del Puerto de Huelva mediante dos acciones. Por un lado, a través del confinamiento de los materiales de dragado que no pueden ser vertidos al mar para crear nuevos espacios de alto valor e impedir que continúen al océano, y por otro, la recuperación de funciones ecológicas en otros lugares mediante su retirada y posterior restauración.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, quien recibió el certificado de la organización PIANC de manos de su presidente, Francisco Esteban Lefler, quiso destacar que “este premio avala el compromiso con el medio ambiente y la comunidad en un puerto como el nuestro que apuesta por ser un puerto verde, sostenible, integrado y respetuoso con su entorno”. “En nuestra apuesta por la sostenibilidad –puntualizó– somos referente para otros puertos españoles y europeos, teniendo previstas inversiones en materia ambiental por valor de 40 millones de euros para los próximos años”.

Esta iniciativa internacional de PIANC, cuyo jurado sólo ha concedido diez certificaciones a nivel internacional en los últimos seis años, promueve un enfoque proactivo e integrado para proyectos de infraestructura de navegación sostenible. Desde el año 2008, se han desarrollado numerosos proyectos de infraestructura de navegación en todo el mundo utilizando la filosofía Working with Nature.

En el caso de este reconocimiento a la gestión de la Autoridad Portuaria de Huelva, se trata de poner en valor un proyecto innovador y pionero basado en la comprensión de la naturaleza para atender las necesidades operativas del Puerto de Huelva, obteniendo beneficios ecológicos como han sido la diversificación de hábitats, el aumento de biodiversidad, la recuperación y mantenimiento de espacios de alimentación, nidificación y cría de aves marinas, así como la protección de flora y fauna nativas.

El esfuerzo conjunto de un equipo multidisciplinar y la colaboración con la administración ambiental, organizaciones ecologistas como Seo BirdLife, grupos de investigación y la sociedad, han sido clave.

Este premio supone el reconocimiento por parte de un organismo internacional como The World Association for Waterborne Transport Infrastructure, PIANC con el certificado Working with Nature, que se une a los anteriores de la Organización Europea de Puertos Marítimos, ESPO, y The worldwide network of port cities, AIVP.