Plus Berries celebra 15 años de compromiso ambiental en Fruit Attraction

Del 3 al 5 de octubre, Madrid será el epicentro de la destacada feria de frutas y verduras, Fruit Attraction, donde Plus Berries se unirá al evento por decimoquinta vez consecutiva desde su inicio. Este grupo, reconocido por su destacado papel como productor y comercializador de berries, frutas de hueso, cítricos orgánicos e higos secos, llega a la feria con un mensaje claro: el compromiso con la sostenibilidad medioambiental.

La presencia de Plus Berries en Fruit Attraction no solo es una celebración de su trayectoria, sino también una oportunidad para reafirmar su compromiso sólido con la sostenibilidad. En este marco, Plus Berries ha querido reforzar esta dedicación con su participación bajo el lema "Creciendo Juntos por un Mundo más Verde", impregnando de este mensaje su stand que representa el agroecosistema sostenible de la finca "El Bosque", donde cultivos y bosque mediterráneo coexisten en una perfecta simbiosis, utilizando materiales como el cartón y la madera. Este stand estará ubicado en el pabellón 9, con el número 9E03.

En este espacio, los visitantes podrán conocer la amplia gama de iniciativas que respaldan la misión de Plus Berries de proteger y preservar el entorno, mientras producen su extraordinaria fruta saludable. Desde la neutralización de carbono hasta la creación de agroecosistemas sostenibles y la instalación de placas solares hasta el uso de envases respetuosos con el medio ambiente, cada paso que dan es un avance en la dirección correcta.

La producción de frutas "residuos cero" y la expansión de hectáreas dedicadas a la producción ecológica son pruebas tangibles de su compromiso con la tierra que cultivan. Además, cuentan con la certificación Spring en la gestión eficiente de recursos hídricos y han implementado la lucha biológica para reducir la dependencia de pesticidas.

La empresa no se detiene ahí. Reutilizan los restos orgánicos de poda y fomentan el reciclaje a través de su condición como punto Sigfito. Su enfoque en el desarrollo de variedades optimizadas para el clima local minimiza el uso de recursos limitados, y la optimización de sus procesos de producción reduce el consumo de energía de manera significativa.

Para Plus Berries, la sostenibilidad no es una mera etiqueta, sino una filosofía arraigada en cada aspecto de su negocio. Por ello, en Fruit Attraction 2023, Plus Berries reafirma su compromiso de seguir "creciendo juntos por un mundo mejor", invitando a todos a unirse a ellos en este viaje hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.