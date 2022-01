El Pleno ratifica las Medallas de Huelva y las ocho nuevas calles propuestas por el alcalde

El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Huelva da luz verde a los honores y distinciones de la ciudad que se concederán en la ceremonia del Día de Huelva que tendrá lugar el próximo sábado en el Gran Teatro, en el marco de las Fiestas de San Sebastián. Entre ellas, destaca la calle que se le dedicará a la exdirectora de Huelva Información, Ana Vives Casas, fallecida el pasado mes de abril. Además, la sesión extraordinaria sirvió para la aprobar la concesión del título de Hijo Predilecto de Huelva a Manuel Ángel Vázquez Medel, así como de Hijo Adoptivo a José Vilaplana Blasco y de Hija Adoptiva a Fiona Irving Donovan.

La propuesta del equipo de Gobierno ha sido respaldada por los grupos municipales del PP, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito Néstor Santos, contando con las abstenciones de Adelante Huelva y del concejal no adscrito Jesús Amador, así como el voto en contra de Mesa de la Ría. Queda así ratificada la propuesta anunciada por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, para incorporar al Medallero de la ciudad once nuevas personalidades e instituciones, además de ocho incorporaciones al callejero onubense, y los títulos de Hijo Predilecto de Huelva, Hijo Adoptivo e Hija Adoptiva.

Al respecto, el primer edil ha querido poner en valor la importancia de “pensar en el conjunto, en el reconocimiento de Huelva a personas que por su presencia, por su trabajo y por su compromiso hacen de la ciudad lo que somos y por ello estarán también ante los próximos y apasionantes retos que tenemos por delante”. Estas distinciones, asegura Gabriel Cruz, “son algo que vivimos de manera absolutamente felices y de forma muy positiva, ya es que se trata de decirle gracias a la sociedad, a las instituciones y a las entidades, gracias por lo que hacéis, gracias por estar y por seguir y por haber marcado hitos importantísimos en la historia no solo de Huelva sino de España”.

Tal y como se recoge en la propuesta elevada hoy al Pleno, los poderes públicos tienen como una de sus competencias reconocer los méritos y servicios excepcionales realizados por personas o entidades en beneficio de la sociedad para, por un lado, manifestar la gratitud de los ciudadanos, y por otro, poner públicamente en valor y fomentar virtudes que tienen como base el trabajo y la solidaridad con el resto de los ciudadanos. Por ello, el Ayuntamiento de Huelva premia a personas físicas o jurídicas, instituciones, corporaciones, sociedades o entidades que por sus especiales merecimientos o servicios extraordinarios se han distinguido en el cumplimiento de sus fines, redundando en beneficio de la ciudad.