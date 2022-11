El Pleno municipal impulsa la construcción del Centro de Salud del Distrito III en Huelva

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva impulsa la construcción del Centro de Salud del Distrito III con la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela. Se trata de un terreno de titularidad municipal en el entorno de la Escuela Náutico Pesquera que el Consistorio cede a la Junta de Andalucía para estas nuevas instalaciones sanitarias que sustituirán a las del Molino de la Vega.

Todos los grupos políticos respaldaron la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle presentada por el equipo de gobierno en la sesión plenaria. El teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Manuel Gómez, mostró la disposición de colaboración del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía, intentando agilizar los trámites para que "los vecinos puedan disfrutar de un centro de salud moderno".

Por otra parte, Gómez recordó que hay reservada una parcela con uso dotacional sanitario en Marismas del Odiel para la construcción de un centro de salud en esta parte de la ciudad "que debe hacerse", a lo que añadió el compromiso del equipo de gobierno "para la mejora de la salud pública en la ciudad".

Por unanimidad se aprobó, a propuesta del Grupo Municipal del PP, una actuación de mantenimiento y limpieza del entorno del cabezo y las laderas de la Esperanza, así como en la zona de la Plaza del Cine y un refuerzo de la seguridad. El portavoz popular, Jaime Pérez, señaló que este espacio de la ciudad necesita "una mayor conservación". Indicó que "hay peligro de derrumbe" y es precisa una remodelación "de este punto singular de la ciudad", que actualmente es "un espacio degradado, sucio y con plantas silvestres que crecen sin control". Recalcó que "hay una asignatura pendiente con esta zona y el Parque Alonso Sánchez, con los cabezos en general".

También por unanimidad se aprobó la iniciativa del Grupo Unidas Podemos destinada a una intervención urgente de recogida y limpieza de los vertederos ilegales que existen en distintos barrios de la ciudad y una campaña de concienciación ciudadana. La portavoz de Unidas Podemos, Mónica Rossi, comentó que hay vertederos ilegales en el entorno de barrios de Huelva, en el que personas incívicas depositan los residuos "y no hay una acción municipal para impedir que esto se produzca".

La concejal de Hábitat Urbano e Infraestructuras, Esther Cumbrera, manifestó que se realizan actuaciones puntuales "en focos o puntos donde la gente tiende a arrojar este tipo de residuos. Se ofrecen soluciones puntualmente cuando se van produciendo".

Aparte, se aprobó por unanimidad la iniciativa del concejal no adscrito Néstor Santos, dirigida a dar una solución a la situación de la vivienda situada en el número 19 de la calle Maestro Salvador, en el barrio del Matadero. Santos se hizo eco de la reivindicación de una de las vecinas, cuya casa colinda con este inmueble, en cuyo interior se "acumula basura". Aseguró que "el olor es insoportable" y los vecinos tienen que tener "blindadas sus casas para que los roedores no se metan". Apuntó que hay también riesgo de incendio ya que hay "material inflamable" entre los objetos acumulados, y de desprendimiento de parte de las cornisas, "están deterioradas de no mantenerlas", a lo que se une que "hay grietas en la fachada".

La vecina de la calle Maestro Salvador ha recogido 550 firmas, que ha presentado en el Ayuntamiento buscando una solución a una situación que lleva soportando veintidós años.

Hubo consenso de todos los grupos políticos con la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos para que el Ayuntamiento actúe de manera urgente en coordinación con el resto de administraciones para dar solución a la problemática de las personas que viven en los soportales de la Plaza El Titán. Su portavoz, Guillermo García de Longoria, subrayó que "los vecinos de la Plaza El Titán están soportando una situación complicada pero también las personas que duermen en los soportales".