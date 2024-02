El Pleno del Ayuntamiento ratifica el manifiesto por la alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ratifica el manifiesto firmado por los ayuntamientos de Faro, Huelva y Sevilla el pasado 13 de febrero, por el que se reclama la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad que una las tres ciudades. El apoyo de la Administración local se realiza a través de una declaración institucional.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, fue la encargada de leer la declaración instutucional, “la vertebración de las regiones, especialmente periféricas como es el caso, es una de las prioridades territoriales de la Unión Europea. La filosofía comunitaria defiende que territorios vecinos pertenecientes a países diferentes avancen en la cooperación transfronteriza estratégicamente desarrollada y orientada. Es por ello que la reivindicación de una línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla debe contar con el apoyo político y financiero de la Unión Europea, pero debe ser reclamada, defendida e impulsada desde su origen por los gobiernos”, subrayando que "es una oportunidad única, una ocasión histórica para acceder a los fondos necesarios"

La declaración contempla exigir a las administraciones nacionales “un compromiso inequívoco en el desarrollo de una línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla”. Los ayuntamientos, por su parte, deben pedir a los gobiernos de ambas naciones “que trasladen a la Unión Europea la necesidad de unir mediante un corredor ferroviario el Algarve con Andalucía, a defender su inclusión como obra prioritaria en la Red Transeuropea de Transportes y a dotar de los fondos necesarios para el inicio de los trabajos previos”.

Además, hubo en la sesión plenaria otra declaración institucional de apoyo al proyecto de conexión de los Puertos Colombinos, que promueve la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Palos, Moguer, San Juan del Puerto y la propia capital. La declaración fue leída por el historiador David González Cruz.

Por otra parte, el Pleno aprobó, con el único voto en contra de Vox, la moción presentada por el equipo de Gobierno con motivo del Día Mundial de la Mujer en apoyo a la mujer y la lucha por la igualdad plena. El mismo contempla reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra de las violencias machistas, con el desarrollo de las medidas contempladas en el Plan Local de Igualdad, apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8-M facilitando con medios materiales, personales y de difusión las actividades y actos que convoquen las asociaciones y colectivos de mujeres en el 8 de marzo y continuar promoviendo el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre cualquier ámbito de su vida. Junto a ello contempla un firme y absoluto compromiso con la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra la lucha de la violencia de género, en especial reconocimiento a nuestro equipo local, grupo Hipatia.

El Ayuntamiento, tal y como apuntó el responsable del área de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, se compromete “a promocionar y reforzar el apoyo institucional a todas aquellas asociaciones que velen por los derechos de las mujeres”. Por ello, “hay que pedir a todas las administraciones públicas un compromiso real y efectivo con las políticas que estimulen la promoción de la autonomía personal de todas las mujeres”. Asimismo, “es esencial promover acciones específicas y efectivas para que ninguna mujer pueda ser estigmatizada y excluida por cualquier condición personal ya sea de raza, religión, nacionalidad, sexualidad o discapacidad”. El Ayuntamiento considera además esencial apoyar y reconocer la labor de las trabajadoras del área de Igualdad de este Ayuntamiento, “por su profesionalidad y espíritu de compromiso”.

Pilar Miranda defendió que su partido "cree en la igualdad", de hecho confió en ella para optar a la Alcaldía de Huelva, e indicó que como mujer y alcaldesa "trabaja duro para mejorar la ciudad y para lograr una igualdad plena y real". Apuntó que a lo largo de su vida se ha encontrado "retos importantes, he trabajado en un mundo de hombres, trabajado fuerte, y no voy a permitir que nadie nos dé lecciones, el 8-M no es la bandera de nadie es la bandera de todos los que creen en la igualdad plena, es una jornada de reivindicación y de honrar a abuelas y madres que han trabajado por un mundo mejor, se han conseguido logros" e instó a "trabajar todos por la igualdad real y plena, por una sociedad mejor".