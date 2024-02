Aprobado de forma definitiva el Plan Parcial San Antonio-Montija de Huelva

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva da luz verde a la aprobación definitiva del Plan Parcial San Antonio Montija, que contempla una superficie de 2.719.290 metros cuadrados (casi 280 hectáreas) delimitada por la H-30, la H-31 y la A-5000 (Huelva–San Juan del Puerto), en la que se proyecta la construcción de 3.699 viviendas, de las cuales, 3.011 son plurifamiliares, el 30% de protección oficial, y 688 unifamiliares. Aparte para uso docente se reservan 67.001,33 metros cuadrados; para deportivo, 33.094,89; para industrial, 374.480; terciario, 45.804,50 metros cuadrados y para residencial, 374.000, para viviendas plurifamiliares hay una superficie de 319.533,23 metros cuadrados y para unifamiliar, 73.868,23 metros cuadrados.

La aprobación definitiva del Plan Parcial San Antonio-Montija sale adelante con los votos a favor de los grupos municipales del PP y Vox, mientras que el del PSOE y el Grupo Mixto votaron en contra. El portavoz del equipo de gobierno, Felipe Arias, destacó que se desbloquea un proyecto que lleva más de veinte años paralizado, con el que ahora se empezará "a construir la Huelva de las oportunidades" y con el que "se solucionarán conexiones, puntos negros y el acceso al Hospital Infanta Elena", a lo que une "la bolsa de viviendas de protección oficial, más de mil" y una "gran área dotacional".

Un proyecto urbanístico con el que también se quiere impedir que ciudadanos se vayan a vivir fuera de Huelva. Arias recalcó que "Huelva se encuentra en un momento histórico" y lo que se está haciendo es "preparando la ciudad para las próximas décadas, nuestro proyecto de ciudad es ambicioso, no vamos a permitir que se vaya ningún ciudadano".

Manuel Gómez, del Grupo Municipal Socialista, indicó que su formación política no está de acuerdo con el proyecto, entre otras cosas porque "falta algún informe" en referencia al de" la Dirección General de Costas, informe que debería esperarse", a lo que unió que Huelva "tiene espacio para expandirse sin necesidad de hacerlo hacia la H-30, tenemos el acercamiento a la Ría y esto no es un acercamiento a la Ría, es un alejamiento de la ciudad a la Ría".

Gómez indicó que en la urbe hay "sectores pendientes de desarrollo urbanístico" como en el caso del Ensanche, donde hay 3.000 viviendas proyectadas, o Marismas del Odiel. Incidió en que "hay más de 90 solares en la ciudad donde se puede construir". En cuanto al crecimiento de la población comentó que ésta seguirá en la misma línea que hasta ahora, "no es necesaria la expansión de la ciudad hacia la H-30, viviendas rodeadas de autopistas y de polígonos industriales, no es un modelo muy deseado, la idea es compactar la ciudad no disgregarla". Defendió que no quieren que San Antonio-Montija "se convierta en la nueva Seseña, hay espacio suficiente para la expansión de Huelva en el casco de la ciudad".

El portavoz del equipo de gobierno manifestó que el proyecto de San Antonio-Montija es incompatible con el del Ensanche, "son proyectos que van acompasados, ahora se va a acometer la urbanización del Ensanche" y, tras la aprobación definitiva del Plan Parcial de San Antonio-Montija, se va a constituir la junta de compensación y a redactar el proyecto de reparcelación, "la ciudad va a a crecer hacia el sur y también hacia el norte".

El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Wenceslao Font, apuntó que "es necesario que la ciudad crezca y éste es un proyecto muy interesante, va a generar riqueza, empleo y viviendas", aunque pidió al equipo de gobierno que "sigan construyendo en esos barrios que necesitan vertebrarse" y que termine de desbloquearse el Ensanche.

La portavoz del Grupo Mixto, Mónica Rossi, explicó que su voto en contra obedece a un criterio político, ya que defiende "un modelo de ciudad compacta y conexionada, conexión en todos sus barrios, hay otras zonas pendientes de construcción y rehabilitación de viviendas más prioritario que San Antonio-Montija". El grupo Mixto obtuvo el apoyo unánime del Pleno a su propuesta de revisión y mejora del Parkour Park del Parque Moret. La responsable del área de Infraestructura, Mariló Ponce, lamentó que el área deportiva que se construyó hace menos de un año requiera ya de actuaciones de mejora

Por otra parte, la propuesta del Grupo Municipal Vox de mejora de las condiciones de trabajo de la Policía Local salió adelante con el voto favorable de todos los grupos municipales y la abstención del grupo Mixto.