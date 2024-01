Plantan palmeras en la calle San Sebastián tras el derrumbe de los árboles por la borrasca Bernard

Más de mil árboles se retiraron de la capital onubense tras el paso de la borrasca Bernard. El Ayuntamiento dentro de su política de conseguir una Huelva verde puso en marcha un Plan de arbolado con el objeto de reponer los ejemplares afectados por el temporal, muchos de ellos arrancados de raíz por los fuertes vientos.

Este viernes han comenzado los trabajos de replantación en uno de los espacios verdes de la calle San Sebastián, próximo al Parque de Bomberos de Huelva. Si antes eran numerosos árboles los que conformaban la zona, ahora el Ayuntamiento ha optado por replantar palmeras, unas especies que harán aún más vistosa la calle.

Uno de los grupos de palmeras replantados pesa 12.000 kilos. Los técnicos han asegurado a Huelva Información que la han traído de la Casa Colón para reutilizarla. Del mismo modo han adelantado que será en febrero cuando replanten la palmera que irá en Quintero Báez, "una palmera macho que no será muy grande, midiendo unos 4 metros por cuestiones de seguridad, para que crezca sin defectos ni estrechez".

El Plan de Arbolado comenzó el pasado mes de diciembre para, según el Ayuntamiento, "devolver la ciudad a su estado de normalidad". Indicó que tras la retirada de arbolado y la reapertura de los espacios públicos una vez asegurada la seguridad, se está ahora con los trabajos más meticulosos, con "la premisa de recuperar el ejemplar, se han comprobado el anclaje y estabilidad de los árboles, muchos se han apuntalado y enderezado. Además, para garantizar la seguridad, se han podado ejemplares y saneados todas las ramas".

La reposición de arbolado se hará por fases. La primera constará de 420 árboles, 4.000 arbustos y plantas. Se trata de que la ciudad "no pierda ningún ejemplar, son operaciones dirigidas y supervisadas por decisiones técnicas", apuntó Arias. Se apuesta por árboles que no sólo cumplan con factores ornamentales sino que también sean los más adecuados para que no dañen el acerado y no causen alergias a la población. Se plantarán pinos, jacarandas, arces, fresnos, plátano y sófora. Cada árbol será plantado en la época del año más apropiada.

Después de primavera se empezará también con plantaciones de naranjos y palmeras, las plantaciones se realizarán de forma programada. Ponce explicó que ya se va a empezar también con la retirada de las naranjas de los naranjos de la ciudad.

Por otra parte, se están reconstruyendo los alcorques, retirando los tocones, y acondicionado los terrenos en los parques y reconstruyendo los sistemas de riego.