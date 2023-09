La adaptación del Plan de Fomento de Empleo Agrario a las necesidades actuales se inicia en Huelva

Responsables de las diputaciones provinciales de Andalucía firman en La Rábida el acuerdo para transferir los fondos que aporta la Junta de Andalucía al Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), un encuentro en el Monasterio, con la participación de cinco presidentes de organismos supramunicipales, entre ellos el de Huelva, David Toscano, y tres vicepresidentes, y la presencia del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

Nieto destacó que el PFEA "es el gran plan de empleo que tiene Andalucía". Éste se debatió y puso en marcha en esta edición en La Rábida, una edición que se impulsará este año y se ejecutará durante 2024. "Va a ser, sin duda, un revulsivo y un aliento y una forma de mejorar la calidad de vida de los andaluces que están vinculados al ámbito rural y necesitan de planes de este tipo para compensar las dificultades que tiene la estabilidad en el empleo en esos espacios".

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública subrayó que, en esta edición, el PFEA tiene un presupuesto total de 194,8 millones de euros, de los cuales, la Junta de Andalucía aporta 65,7 millones de euros, y las diputaciones provinciales, casi 22 millones de euros, "y en total supone un gran cinturón de seguridad que hace que las familias que viven en ese entorno rural, vinculadas al empleo agrario, tengan una garantía salarial durante los periodos que no hay empleo en ese ámbito vinculado al campo, a la actividad agroalimentaria". La Junta de Andalucía destina a Huelva 5,5 millones de euros, lo que supondrá 8.500 empleos y 223.000 jornadas de trabajo.

Comentó que durante los años de desarrollo del PFEA "hemos visto la estabilidad en los municipios del mundo rural, la mejora de la calidad de vida que se ha experimentado, la diferencia en lo que se refiere al reto demográfico entre Andalucía y otros territorios, que acredita que ha sido útil el uso del Plan de Fomento de Empleo Agrario. Hoy hemos visto como nuestros pueblos han mejorado los servicios que prestan a sus vecinos, hemos mejorado el entorno: carreteras, equipamientos... y sobre todo hemos creado empleo cuando no lo hay en esas zonas, ese es el gran activo que tiene el plan".

Nieto explicó que, en la recta final de 2023, ha llegado el momento de adaptar el PFEA a los tiempos. Recalcó que "sigue siendo útil, necesario, una herramienta positiva que hay que poner a disposición de los municipios pequeños, de los municipios rurales, pero hay que ayudarles a gestionarlo mejor, a prestar mejor servicios, a hacerlo más ágil, a simplificar la tramitación, eliminar burocracia" y esa es la tarea que se le ha propuesto en la reunión en La Rábida a las ocho diputaciones de Andalucía y que van a elevar al Gobierno de España, "para que juntos sigamos defendiendo, mejorando, una gran herramienta de desarrollo como ha sido el PFEA y como tiene que seguir siéndolo en los próximos años".

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública apuntó que "Andalucía en muchas cosas no hemos estado en los primeros puestos de iniciativa, de medidas de mejora en distintos ámbitos de la administración, pero aquí sí podemos decir al conjunto de España que se ha hecho una buena inversión con el PFEA, que hemos ayudado a que los municipios del interior, del ámbito rural, tengan esa estabilidad demográfica que tanto reclamamos. A partir de ahora, en los próximos años, tenemos que ser capaces de adaptar este plan a las nuevas necesidades que existen en esos entornos, vincular la generación de empleo, de jornales, con la mejora de la calidad de vida de los vecinos de estos pueblos, no siempre vinculado a una obra, a veces puede ser un servicio, como de atención a las personas que más lo necesitan, a las personas que tiene algún tipo de dependencia, de necesidad especial, que se podría aliviar desde este programa".

Indicó que la adaptación del plan hay que hacerla "desde el consenso, desde el acuerdo, no queremos que haya ninguna imposición, desde luego desde la Junta de Andalucía no se va a hacer, no queremos que sea un discurso partidario, queremos que sea un discurso desde la gestión y la atención a las personas que participan en algún tipo de contrato que se realiza desde el PFEA y queremos que en los términos administrativos que participan en el plan (Gobierno de España, Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos) consensuemos este acuerdo, ese el reto que tenemos, que empezamos a poner en marcha en el día de hoy en Huelva".

El presidente de la Diputación de Huelva, por su parte, argumentó que el PFEA es fundamental para la provincia onubense e indicó la importancia de "seguir creando empleo, riqueza y haciendo posible muchas infraestructuras necesarias para la provincia" y agradeció a la Junta de Andalucía "todo ese empeño por seguir apostando por los ayuntamientos, por las diputaciones y que seamos compañeros de viaje en ese crecimiento de empleo".