"El Plan Estratégico de Comercio de Huelva supone un gran paso"

Vicente Moreno preside desde abril de 2019 la Agrupación de Comerciantes de Isla Chica, le ha tocado representar al sector en una etapa marcada por el coronavirus, un periodo complicado en el que algunos establecimientos comerciales se han visto obligados a cerrar. No obstante el sector lucha por seguir adelante y busca nuevas propuestas para dinamizar la zona y atraer a clientes.

-Qué balance hace de estos tres años?

-En mi presidencia me ha tocado el Covid y ahora la Guerra de Ucrania. Con el Covid los empresarios de pequeños y medianos comercios lo han pasado muy mal, porque no ha sido rentable. Hay algunos que han tenido que cerrar y otros han podido sobrevivir.

-No habéis podido avanzar en los retos planteados

-No, hemos avanzado más bien poco, porque antes hacíamos determinados tipos de eventos, que se tuvieron que cortar, tanto es así que el año pasado teníamos preparado las preuvas y varios actos de Navidad y se tuvieron que suspender por la quinta ola, porque suponían aglomeraciones de bastantes miles de personas y era un peligro, con lo cual a la asociación le costó el dinero de los grupos que se habían contratado.

-Cuál es ahora la prioridad?

-La prioridad es animar a la ciudad, al pueblo y a toda la gente que venga para acá, que compre en el comercio de barrio, esa es una de nuestras grandes prioridades. Aparte que haya mejores infraestructuras en Huelva y que se asocien más empresarios a la asociación de comercio, es importantísimo para poder sobrevivir.

-¿A qué infraestructuras se refiere?

-Huelva tiene falta de carreteras, hay mala comunicación tanto por la parte de la Sierra como con Sevilla y Portugal, no está suficientemente conectada. También tenemos el problema que, por circunstancias de la vida, las grandes superficies han triunfado más aquí, han creado, sin querer, lo que son muros de contención en lo que respecta a que ciudadanos de otros sitios puedan venir a comprar a los barrios como pasaba en otra época.

A esto se une la desaparición del antiguo estadio de fútbol, que era una locomotora interesante para la zona. Hasta que no se ha podido reinventar, el sector ha pasado por un tiempo un poco oscuro, pero de todas maneras ésta es una zona muy luchadora, que no nos amilanamos, siempre estamos con propuestas nuevas, hay veces que salen mejor y otras, peor, lo que queremos es que la gente venga a comprar y ofrecerle la calidad que le da el comercio de barrio.

La proximidad es mucho más interesante que la compra indiscriminada en algunos sectores por internet. Hay gente que realiza compras compulsivas y eso tarde o temprano repercutirá en la economía de las familias, lo que en comercio de barrio es más complicado porque ves el producto, te lo pruebas, charlas, y es más cómodo.

-¿Qué caracteriza a los comercios de Isla Chica?

-La proximidad con el cliente, son comercios de mucho tiempo, la mayoría, hay otros que se han instalado y se han recibido bastante bien. Esto es como si fuera un pueblo grande, tenemos de todo. La Isla Chica es grande, hay algunas zonas que funcionan bastante bien como las calles José Fariñas, Isla Cristina, Alosno y la avenida Federico Molina, después hay otras zonas que están por detrás de las grandes avenidas, en las que los comercios se tienen que defender.

Cuando se construían antes los edificio se hacían con locales comerciales, hoy en día no tiene razón de ser porque no hay suficiente público.

-¿Cómo ha afectado la pandemia a los comercios de Isla Chica?

-Han cerrado algunos comercios tanto por la pandemia como porque los comerciantes se han tenido que jubilar. Estamos ante una nueva revolución industrial y la forma de comportamiento tanto comercial como sociológico ha cambiado. Se están creando nuevo comercios que antes no existían y ahora se están cerrando algunos tipos de comercios de toda la vida no pueden competir con las multinacionales y con Internet, aunque nosotros tenemos nuestra página web el reflejo no es el mismo porque los posicionamientos hacen mucho en lo que son las compras.

-Cuáles han sido los más perjudicados?

-Ha afectado mucho más a los textiles, hay un poco de todo, hay comercios a los que les ha ido muy bien y a otros, un poco menos. Estábamos saliendo un poco ya de la crisis cuando ha estallado la Guerra de Ucrania, lo que ha hecho que los ciudadanos retrocedan en cuanto a las compras porque tienen miedo, es lógico que pase esto, que decidan esperar.

-A pesar de la situación, también han abierto nuevos comercios

-Han abierto bastantes comercios. Hay desde peluquerías caninas, tiendas de 24 horas, ferreterías, tiendas de ropa, clínicas dentales...

-¿Por qué han elegido Isla Chica para sus negocios?

-Isla Chica siempre ha sido una zona comercial, una zona que tiene mucha vida, la gente compra en este barrio, es un barrio muy de toda la vida.

-¿Se sienten apoyados por el Ayuntamiento o creen que las ayudas se focalizan en el centro?

-Nosotros queremos que nos apoye más, necesitamos que se vuelque un poco más con nosotros. Comprendo que el centro no deja de ser el centro pero nosotros también somos un punto estratégico comercial muy importante y necesitamos hacer más cosas para dinamizar el barrio, para que venga más gente y compre en los comercios. Queremos hacer un desfile de moda centrada en la mujer en la Plaza del Antiguo Estadio.

En Navidades el Ayuntamiento trajo la pista de patinaje de hielo, también nos apoyó para hacer las preuvas, pero se tuvo que suspender, estamos intentando hacer de nuevo las Colombinas de Día, pero en esta ocasión en vez de ser tres o cuatro días se quedará en uno. Habrá un concurso de corte de jamón, grupos de música y actividades infantiles.

-Qué opina de la peatonalización de uno de los laterales de la Plaza Houston?

-No sé si ayudará. Hay una parte de los comerciantes que no están de acuerdo. La zona es muy pequeña no creo que suponga mucho cambio. A los comercios que están en la zona de la peatonalización les vendrá bastante bien. Me imagino que a algún comercio le perjudique un poco pero según como se organice la entrada y salida en la zona, eso sería fundamental, aunque eso ya se habló con Urbanismo y lo tendrían en cuenta, que se iba a hacer de una forma que no se cortara la avenida y pudiera la gente entrar y salir con los coches, si no puede ser un tapón y un peligro.

-Qué le hace falta al comercio de Isla Chica?

-No tenemos los suficientes aparcamientos. Deberían reformarse las grandes avenidas, la de Federico Molina tiene en una parte un acerado ridículo en el que no cabe una persona con un carrito ni una silla de ruedas. Aquí en Isla Chicas hay cosas que son inexplicables como una farola en una acera que mide poco más de un metro, es absurdo.

Hay problemas con la basura, los vecinos no depositan las bolsas en los contenedores a las horas que lo deben hacer y eso crea bastantes conflictos. Hay que educar a la gente para que deje los muebles a las horas correspondientes para que los retiren de la calle y hay problemas con las heces de los perros, eso da una imagen de suciedad, que no es nada agradable tanto para los comercios como para los ciudadanos.

Hay que hacer más factibles los nuevos transportes como los monopatines y patinetes, hay que regularizarlos para que no sea peligros, en Isla Chica las carreteras son muy estrechas.

-El Plan de Movilidad contempla Isla Chica como Zona de Bajas Emisiones, ¿cómo lo valora?

-Eso trae consigo bastantes cosas siempre y cuando haya aparcamientos y transportes públicos adecuados. Hay determinadas líneas de autobuses que tardan mucho. Se tendría que mejorar todo ese tipo de infraestructura, transportes más ágiles y la intercomunicación del centro con Isla Chica, que también vendría bien para el turismo.

-¿Qué espera del Plan Estratégico de Comercio de Huelva?

-Veo bastante interesante el Plan Estratégico de Comercio, es una herramienta que nos va a enseñar qué nos puede hacer falta y de qué forma se pueden hacer las cosas para que se saque la mayor rentabilidad posible. Es un gran paso, desde luego, y no sólo para Isla Chica y el Centro sino para todo el conjunto de Huelva ciudad.