Piojos en colegios de Huelva: Mitos, consejos y tratamientos

Con el comienzo del curso académico de los onubenses más pequeños vuelve a estar sobre la mesa una de las principales preocupaciones de los padres. La transmisión de piojos entre los escolares pone en alerta a los progenitores, que tienden a intensificar los exámenes de cabellos de sus hijos. Sabedores de que estos insectos son más frecuentes en la edad escolar, desde la delegación territorial de Salud y Consumo se difunde una serie de consejos, aparejados de informaciones, para facilitar a los padres esta tarea.

Los enfermeros escolares ponen de manifiesto la importancia de mantener las medidas de higiene en la medida de lo posible, "pese a que la Covid-19 haya ido desapareciendo", pues las mismas se tradujeron en un descenso de los casos de gripe y piojos en los colegios de la provincia de Huelva, afirman.

Uno de los puntos más importantes para los enfermeros escolares, según apunta a esta redacción la coordinadora provincial, María del Pino Álvarez, es "derribar el estigma de que los piojos están relacionados con malos hábitos higienes" o el mito de que "los niños infectados no pueden ir al colegio aunque hayan terminado su tratamiento". Son, por tanto, "pensamientos que hay que dejar atrás".

Los piojos son insectos que se transmiten de unas personas a otras por contacto directo. Al rozarse o tocarse las cabezas, el piojo pasa de un pelo a otro con gran facilidad, si bien también se puede trasmitir por el intercambio de peines u otros accesorios.

Los síntomas que producen son picor y rascado. Es por ello, que hay que revisar la cabeza, especialmente detrás de las orejas y cerca de la nuca, buscando el piojo o las liendres, las cuales son unas motas blancas muy pegadas al pelo.

Sobre la prevención de los mismos, Álvarez subraya que "no hay que utilizar tratamientos preventivos a base de lociones o colonias para parásitos si el niño no está infectado". Por tanto, el uso del tratamiento se reduce únicamente a los casos en los que hay piojos.

En este punto, desde la Consejería de Salud y Consumo ponen de manifiesto diez acciones para que el tratamiento resulte exitoso. Las mismas son la aplicación del producto siempre en base a las instrucciones, el empleo de lociones sobre un cabello seco, en tratamientos físicos como la silicona impregnar todo el cabello, la eliminación del secador tras el tratamiento porque lo inactiva, no usar varios productos a la vez, la utilización de la lendrera a diario, evitar los productos sin eficacia probada, la repetición obligatoria del tratamiento a los diez días, el lavado de toallas, mantas y peluches a 50 grados durante 20 minutos y sumergir los utensilios de uso capilar en agua caliente durante al menos un cuarto de hora.

También es necesario desmontar mitos como el comentado anteriormente relacionado con los malos hábitos de higiene. Así, desde Salud y Consumo insisten en que no es necesario introducir los peines y utensilios del pelo en el congelador, pues sería suficiente con meterlos 48 horas en una bolsa cerrada; en asegurar que el vinagre no elimina los piojos, sino que lo que hace es despegar liendres; en no aislar a los niños con piojos; y en explicar que estos insectos ni saltan ni vuelan ni se ahogan con el agua.