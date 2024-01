Juan Antonio Pérez Mercader y Álvarez-Ossorio serán nombrados Hijos Adoptivos de Huelva

Huelva concede el título de Hijo Adoptivo a dos personalidades muy vinculadas con la ciudad. Juan Antonio Pérez Mercader e Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos recogerán sus distinciones el próximo sábado, en un acto celebrado en el Gran Teatro.

El Ayuntamiento de Huelva ha reconocido la labor de ambas personalidades en Huelva. En primer lugar, Juan Antonio Pérez Mercader, natural de Alcalá de Guadaira, Sevilla, vivió en Huelva hasta los 18 años. Es Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, Master of Science in Mathematics and Theoretical Physics por Trinity College of Dublín, así como Master of Philosophy por el City University of New York y Doctor of Philosophy en Física Teórica por el City College of New York convalidado en la Universidad Complutense. Fue fundador del Centro de Astrobiología y es el arquitecto de la participación español como infraestructura e instrumentación a bordo del Mars Science Laboratory que llegó a Marte en agosto de 2012. También ha explicado a partir de primeros principios la estructura jerárquica del Universo.

Con numerosos reconocimientos durante su carrera cuenta con la Medalla de Oro de Andalucía, la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco o el premio Aiqbe al fomento y desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.

Además, también se le otorgará esta distinción a Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos, director del Puerto de Huelva desde el año 2015, con un gran conocimiento de los puertos españoles y andaluces y una amplia experiencia en zonas y redes de logística. Ingeniero industrial y licenciado en Derechos ha ocupado cargos como el de director de Áreas Logísticas y de Transporte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y de director gerente adjunto de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía