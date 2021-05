Penélope Watson y Macarena de la Torre, protagonistas onubenses del cartel cultural de la semana

Dos artistas onubenses de géneros muy diferentes acaparan el cartel cultural de esta semana en la capital. Por una parte, Penélope Watson se subirá este jueves a las 21:00 al escenario de la Casa Colón para presentar su último single, Que les den, de marcado estilo rockero y, por otra, la cantaora Macarena de la Torre traerá el viernes, a las 21:00, su espectáculo flamenco Rocío de Luz.

En esta cita con el público onubense, Manuel Escudero, conocido dentro del mundo artístico como Penélope Watson, dará a conocer temas aún inéditos y también interpretará canciones de las bandas en las que ha venido participando como letrista y vocalista durante sus veinte años de carrera, como Hunlay Hooligans y Lucifer Cheff, sin olvidar los últimos éxitos de su trayectoria en solitario.

Este cantante onubense, cuyo estilo está claramente influenciado por Red Hot Chili Peppers o Rage Against The Machine, asegura sentir también devoción por grupos internacionales de la talla de The Prodigy o cantantes como Madonna, Michael Jackson, David Bowie o Bob Marley.

Por su parte, Macarena de la Torre, que actualmente está a punto de presentar Eres para mí, su último trabajo dedicado al mundo rociero y a todos los que aman, prodigan y viven la fe en la Virgen del Rocío, deleitará en esta ocasión a los espectadores de Huelva con Rocío de Luz, donde volverá a demostrar no solo su arte sobre los escenarios, sino la versatilidad de la voz que la caracteriza.

En este espectáculo, la artista almonteña, que representa la imagen del flamenco en su estado más fresco y actual, ha querido incluir todas las vivencias en forma de música que vivió e interpretó durante el confinamiento, piezas musicales compuestas para esta especial ocasión.

Aforo limitado y medidas de seguridad frente a la Covid

Con el fin de dar cumplimiento a las actuales normas establecidas por la Junta de Andalucía para la celebración de los distintos espectáculos, el auditorio de la Casa Colón continuará adoptando también esta semana todas las medidas de prevención frente a la Covid-19, siendo obligatorio llevar puesta la mascarilla en todo momento.

Finalmente, el Consistorio ruega a los asistentes máxima puntualidad para la entrada a las dos citas culturales de esta semana, así como para los próximos eventos previstos en la ciudad, recordando que no se podrá acceder al Palacio de Congresos una vez hayan dado comienzo los espectáculos, así como la importancia de mantener en las entradas y salidas la distancia de seguridad.