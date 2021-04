Pedro Duque asegura la inversión para el proyecto CEUS

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha indicado que su Ministerio estará "encantado" de soportar la inversión para innovación que supondrá el proyecto del Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS), que se construirá en terrenos del término municipal de Moguer y que podría acogerse a los fondos CDTI, destinados al desarrollo de proyectos de I+D.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Duque ha señalado que tiene "mucha ilusión" en que este proyecto "se pueda iniciar dentro de poco", aunque ha recordado que hay que esperar a tener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ya que la anterior caducó en octubre de 2020, que ha tachado de "muy importante", porque "estamos hablando de unas tierras con un gran valor ambiental".

El ministro ha indicado que cree que esta declaración "se puede conseguir", toda vez que ha remarcado que la zona "es un sitio singular, donde ya tenemos reservado una gran parte del espacio aéreo para poder hacer todas las maniobras" y que, por tanto, "no se puede hacer en muchos más sitio en toda Europa".

La Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) firmaron en septiembre de 2020 el protocolo para el desarrollo del proyecto CEUS, que tiene como finalidad establecer un marco de colaboración estable entre las partes para impulsar su desarrollo. El proyecto CEUS (Center of Excellence of Unmaned System) tiene por objeto la creación de un centro de experimentación y certificación de aviones no tripulados y otros sistemas tanto marítimos como terrestres.

Así, su actividad se apoya en las instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA) ya posee en el término municipal de Moguer, denominadas Centro de Ensayos de El Arenosillo (Cedea). De este modo, tiene una gran importancia estratégica y tecnológica para Andalucía, puesto que va a permitir que vehículos aéreos autónomos vayan a ser probados, a nivel de toda Europa, justamente en esa franja de territorio onubense.