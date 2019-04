La actividad hostelera no se consolida en el Paseo de la Ría de Huelva. Tres años después de la inauguración de este espacio, que une la ciudad con la Ría, en el que la Autoridad Portuaria de Huelva invirtió 23 millones de euros, los quioscos, ubicados a lo largo del mismo no cumplen el objetivo con el que fueron creados.

No hay una atractiva y variada oferta. De los diez quioscos existentes, siete están concesionados, de los cuales seis corresponden a bares y una heladería, de ellos dos cuelgan el cartel de Se traspasa.

En cuanto a los cuatro establecimientos restantes, sólo uno de ellos abre todos los días, mientras que el resto lo hace los fines de semana, así como algunos días por la tarde, a partir del miércoles.

Los adjudicatarios “que se van tienen que hacer una renuncia a la concesión, que debe ser aceptada por el Consejo de Administración del Puerto y en la retirada de enseres no se puede producir daño al inmueble”, indican desde la Autoridad Portuaria.

La pequeña superficie de los establecimientos fue desde el principio uno de los inconvenientes para los empresarios del sector de la Hostelería a la hora de decidirse para ubicar en ellos sus negocios. De hecho hubo que realizar en todos ellos unas construcciones anexas que hacen la función de almacén.

Otro de los argumentos que esgrimen los profesionales del sector son las inclemencias meteorológicas, que influyen directamente en el buen funcionamiento de estos negocios. Señalan que los días de viento, lluvia y frío no se puede estar en la terrazas, que no están cerradas –sólo tienen un toldo–, y en verano, si son muy altas las temperaturas, tampoco.

El empresario Rafael García, apunta que “es un sitio espectacular” pero ello no asegura “la viabilidad del negocio”. Explica que “fallan las circunstancias climatológicas, los días adversos de viento y lluvia no se puede estar” y con “dos meses al año el negocio no se sustenta”. A esto une las dimensiones de los quioscos, “son muy pequeños para guardar los artículos”.

Desde la Autoridad Portuaria subrayan que entre sus objetivos está dinamizar este espacio público, que registra diariamente un gran tránsito de personas, ciudadanos a los que les gusta pasear, correr o montar en bici mientras contemplan la Ría de Huelva, así como turistas que se acercan a ver el Muelle de la Río Tinto y aprovechan para adentrarse en el Paseo de la Ría y tomar algo en algunos de sus quioscos, en aquellos que puedan encontrar abiertos.

El secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, manifiesta que el Paseo de la Ría “no se ha conseguido consolidar como espacio de ocio y esparcimiento de cara a la hostelería”. Comenta que el empresario que tuvo intención de acceder a las instalaciones “apreció ciertas debilidades para el negocio”.

En relación a las pequeñas dimensiones de los quioscos, destaca que se trata de “una cuestión operativa”, ya que “dificulta la actividad hostelera” y recuerda que “en su día fue un freno para que el empresario accediera a la licitación de los quioscos”.

En cuanto a la conformación de la oferta hostelera de Huelva, condicionada por “la alta tasa de temporalidad”, Barba resalta que ésta se concentra fundamentalmente en el centro de la ciudad, lo que “dificulta el desarrollo de la actividad” en otro lugar. “El centro permite la movilidad de un establecimiento a otro”.

Subraya que cuando llegan grupos de turistas a la capital onubense, estos se mueven por el centro, “encuentran más comodidades” y aunque el Paseo de la Ría “sigue siendo atractivo por sus vistas y panorámicas, hay una desconexión, hay que ir allí expresamente”.