El Paseo de los Comunicadores de Huelva tendrá un busto de Víctor Márquez Reviriego

Los homenajes a periodistas onubenses prosiguen en el Paseo de los Comunicadores, junto al Centro de la Comunicación Jesús Hermida. En esta ocasión se trata de Víctor Márquez Reviriego, natural de Villanueva de los Castillejos, que tendrá un busto en este espacio público. La obra, realizada por Alberto Germán Franco, se inaugurará el próximo 24 de marzo, un mes después de la instalación del busto del comunicador Jesús Quintero, también esculpido por el mismo escultor.

Alberto Germán Franco comentó que con este busto "hay una cosa muy especial", vinculada a la parte personal, "yo a Víctor no lo conozco, pero lo conozco, en mi casa se ha escuchado el nombre de Víctor Márquez Reviriego muchas veces, porque mi padre le tenía verdadero cariño y admiración porque eran muy buenos amigos, en casa he oído hablar de Víctor, cada vez que salía cualquier crónica", con lo cual realizar esta obra ha significado "reconectar otra vez también con mi padre, porque había ciertos amigos por los que sentía verdadera admiración".

Aparte de la vinculación con su padre, José María Franco, el escultor destaca la faceta profesional de Víctor Márquez Reviriego, que "ha sido un cronista de nuestra época, desde la Transición, un periodista de una dimensión y, luego a nivel humano, es una persona que con Huelva tiene un vínculo que nunca ha perdido, al revés, todo lo contrario".

A la hora de realizar el busto el artista ha tenido en cuenta del periodista "una mirada y un gesto amable y entrañable". Ha plasmado a un Víctor Márquez Reviriego maduro, "cuando estaba todavía en plenitud, en pleno trabajo, con un gesto amable pero también firme, con cierta gallardía, que es necesario cuando quieres enaltecer la figura de una persona".

El escultor ha incidido en la mirada del periodista, "una mirada franca, directa, la pupila abierta... No hago la gafa pero sí el efecto de la gafa, es característico en él. El efecto del ojo detrás de la lente es importante que el escultor lo modele". Resaltó que "es una mirada en la que está hablando contigo, yo lo que quiero es que haya un diálogo con el espectador, para mí es fundamental la mirada".

Captar la mirada del periodista fue lo que más complicado le resultó al artista, "es lo que me ha costado más trabajo, el resto de cosas las tenía bastante bien solucionadas por la cantidad de fotografías que yo tenía, no me chocó nada porque en las distintas edades ves la evolución del rostro de la persona, cuando sabes anatomía y morfología pues lo construyes más o menos bien".

El tamaño del busto es superior al real, pero el pedestal es más bajo que el de Jesús Quintero, ya que depende de la colocación, "no quería que quedaran a la misma altura los tres bustos, el de José Ponce Bernal, el de Jesús Quintero y el de Víctor Márquez Reviriego, que cada uno tuviera su altura de lectura. El primero que ves es el de Ponce Bernal, que está más cerca del espectador, al llegar al Centro de Comunicación te lo encuentras el primero; el de Jesús Quintero se encuentra al fondo, con lo cual tenía que estar más alto, y el pedestal de Márquez Reviriego es más alto que el de Ponce Bernal pero menos que el de Quintero, por la cuestión de las distancias".

El Paseo de los Comunicadores se inauguró el 15 de junio de 2021 con la colocación del busto de José Ponce Bernal. El pasado 21 de febrero se instaló el segundo, el de Jesús Quintero, y este viernes se colocará el de Víctor Márquez Reviriego, realizado también en bronce. Con este Paseo de los Comunicadores se pretende realizar un reconocimiento a grandes comunicadores de Huelva y vinculados a la capital y provincia onubense.