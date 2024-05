El PSOE apoya a los sindicatos en sus manifestaciones por los incumplimientos de la Junta con la Atención Primaria y profesionales sanitarios

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Huelva y adjunto a la Secretaría de Organización de la Ejecutiva Provincial, Francisco Baluffo, ha expresado el apoyo de su formación a las manifestaciones de las organizaciones sindicales en materia sanitaria por los incumplimientos de la Junta con la Atención Primaria y los profesionales sanitarios.

Así lo ha puesto de manifiesto en la concentración llevada a cabo hoy por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SATSE a las puertas de la Delegación Territorial de Salud y Consumo. "Es fundamental que en Andalucía y en la provincia de Huelva tengamos una Atención Primaria digna y una mejora de las condiciones laborales de estos profesionales", ha indicado.

Ha destacado que se tratan de "unas reivindicaciones que no solo son importantes para los trabajadores de la sanidad pública que componen un servicio esencial y básico como es la salud, sino también porque tiene implicaciones directas en los pacientes y usuarios de la sanidad pública".

Así, Francisco Baluffo ha denunciado que "el sistema sanitario público en Andalucía está ahora mismo en los peores niveles de su historia. Una sanidad pública que, día tras día, vemos como es atacada frontalmente desde el propio Gobierno andaluz que representa Moreno Bonilla; y los datos están ahí, con más de un millón de andaluces en listas de espera para ser atendidos por un especialista o para una operación".

"A ello hay que añadir reivindicaciones básicas en materia de infraestructuras sanitarias que son esenciales para la ciudadanía de Huelva", ha subrayado el socialista, y ha agregado que el hecho de que "el PP siga engañando a los onubenses desde que prometieron el Materno Infantil en 2018, a estar ya en 2024 y que, todavía, no tengamos ninguna noticia, pone muy a las claras las intenciones del Gobierno de Moreno Bonilla de no cumplir con los compromisos efectuados con los onubenses. Seguimos siendo la única provincia de toda Andalucía que no cuenta con una infraestructura básica para la salud de nuestros niños y nuestras mujeres como es el Hospital Materno Infantil".