El PSOE lamenta que "se niegue la realidad" de la situación de pacientes oncológicos y pide "solución urgente"

La secretaria de Sanidad del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, ha vuelto a criticar este viernes la "grave situación que sufre la cuarta planta del Hospital Juan Ramón Jiménez" y ha reiterado que en la misma "hay pacientes que no reciben el tratamiento oncológico correspondiente por la falta de sillones", toda vez que ha tachado de "inadmisible" que "se niegue una realidad" que "está afectando de manera tan grave a la salud de los onubenses" porque "nadie se molestaría en denunciar una situación si no fuera cierto".

En este sentido, la dirigente socialista ha reclamado "de manera inmediata" a la Junta de Andalucía una "solución urgente" a los pacientes y familias que necesitan el tratamiento, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Asimismo, Martín ha calificado la situación de "extrema gravedad" y ha manifestado que "realmente se traduce en frustración y desesperación para muchas familias que están padeciendo este problema. "Frente a ello, nos encontramos con una Delegación de Salud que no solo no aborda los problemas, sino que no los asume, los ignora, y lo que es más grave, reniega de la realidad flagrante de la sanidad en Huelva, denunciada por pacientes, familiares, sindicatos", ha añadido.

"La Junta de Andalucía sabe a ciencia cierta que hay problemas de espacio y falta de sillones para que esos pacientes oncológicos del hospital Juan Ramón Jiménez puedan ponerse ese día su tratamiento", ha aseverado antes de preguntarse que "cómo tienen el valor de decir que eso nos es verdad cuando hay denuncias públicas ante los medios de comunicación y reclamaciones de familiares de pacientes en el hospital quejándose por esta situación".

Por ello, ha afirmado que su formación "no va a parar" de "denunciar esta situación hasta que se resuelva" porque "saben que es cierto y no quieren reconocerlo ni atajarlo. La sanidad pública va de mal en peor y esa es la realidad. Cada día tenemos ejemplos y casos que demuestran el deterioro de la sanidad pública desde que gobierna el PP en la Junta de Andalucía", ha dicho.

Al hilo de ello, ha incidido en que es "lamentable" el "desmantelamiento de la sanidad pública en beneficio de la privada", que el PSOE "ya venía avanzando y advirtiendo que iba a suceder y que ahora se corrobora y, lo peor de todo, que lo está padeciendo la sociedad onubense".

Por último, Lourdes Martín ha manifestado estar "realmente preocupada" con la situación sanitaria "que está sufriendo y padeciendo nuestra provincia a lo largo de todo el verano". "Principalmente, nos preocupa que nos está llegando las denuncias de ciudadanos, como los enfermos oncológicos y las personas que esperan hasta un año para ser atendidos para su tratamiento de fisioterapia porque no hay fisioterapeutas en nuestra sanidad pública. De la misma forma, en Huelva tampoco estamos siendo atendidos como debiéramos, debido a la falta de anestesistas en los hospitales de nuestra provincia", ha concluido.