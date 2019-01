El PSOE considera “magníficos” los Presupuestos en gasto social e “insuficientes” en infraestructuras

El PSOE de Huelva ha vuelto a hacer una valoración de los Presupuestos Generales del Estado, que considera “magníficos en materia social e insuficientes en infraestructuras”. Lo hace un día después de que el alcalde de la capital y la subdelegada del Gobierno enfrentaran su visión de las cuentas en respectivas declaraciones, y tres días después de que el diputado José Juan Díaz Trillo ya ofreciera una aproximación general en una nota de prensa, en la que eludía considerar la inversión prevista en la provincia por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta mañana, el también diputado nacional Amaro Huelva ha hablado ante los periodistas de “unos Presupuestos dignos de aplaudir”, aunque tenga que “reconocer que no cumplen las expectativas ni las aspiraciones de esta provincia en materia de infraestructuras”.

Huelva se refirió a las declaraciones de ayer de Gabriel Cruz, quien consideró “decepcionantes” los PGE y una muestra de que el Gobierno “se ha olvidado y ha dejado de lado a Huelva”. “Es el alcalde de los onubenses y bajo esa responsabilidad ejerce la defensa de los onubenses”, dijo el diputado, que en su condición de representante también de la población de esta provincia insiste en considerar las cuentas “magníficas en material social”, aunque “insuficientes en infraestructuras”.

Díaz Trillo, el martes, también puso el acento en lo social, al calificarlos como “sobresalientes” en este aspecto, pero en su referencia a las infraestructuras se limitó a responsabilizar al Partido Popular de una “enorme sequía presupuestaria” en sus años de gobierno. “Han sido años perdidos que vamos a intentar recuperar”, dijo entonces.

Amaro Huelva "Nosotros sí decimos que no estamos satisfechos en el tratamiento en infraestructuras y no tenemos problemas para reclamarlas"

Amaro Huelva ha vuelto a señalar a los populares, esta vez como ejemplo de partido que no llegó a ser crítico nunca con el Gobierno de Mariano Rajoy por sus partidas para Huelva. “Nosotros sí decimos que no estamos satisfechos en el tratamiento en infraestructuras y no tenemos problemas para reclamarlas. Lideramos en su día esas reivindicaciones y vamos a seguir haciéndolo, sea el partido que sea el que gobierne. Vamos a seguir incidiendo porque es nuestro deber”.

No ha habido más consideraciones al cruce de declaraciones de ayer en Gabriel Cruz y Manuela Parralo, que respondió al alcalde pidiéndole “mayor mesura y tranquilidad” a la hora de valorar los Presupuestos.

El diputado socialista, sin embargo, sí parece haber seguido las recomendaciones de la subdelegada al expresar su disconformidad con las inversiones en infraestructuras de una manera más sosegada y mucho menos contundente que la empleada por Cruz.

El análisis de los PGE, en su caso, ha sido profundo pero centrado en los grandes números, con puntuales extrapolaciones sobre el beneficio que dejarán en Huelva las partidas en materia social, que son el argumento principal esgrimido por el PSOE para defender los Presupuestos de Pedro Sánchez.

Los socialistas cifran en el 57% el peso de las políticas sociales en los Presupuestos. “Todos nos fijamos, para decir si son buenos o malos, en las partidas de infraestructuras, obra civil o mantenimiento en nuestra tierra pero no debemos olvidar los siete años de maltrato que ha sufrido la población más vulnerable de Huelva”.

Presupuestos de las personas

Apunta con ellos a las necesidades de las clases más desfavorecidas, de los pensionistas, de los parados, de los beneficiarios de las leyes de dependencia, de las mujeres, de los jóvenes... Una retahíla de millones de euros y porcentajes de incremento en las partidas, respecto a las cuentas anteriores, presentadas por el PP, es la demostración realizada por Amaro Huelva para insistir en la magnificencia de los números presentados por el Gobierno, de lo que se beneficiarán 96.700 pensionistas, 72.000 usuarios sanitarios por la supresión del copago farmacéutico o 30.000 personas adscritas a las ayudas previstas en la Ley de Dependencia.

Los números de la provincia los deja en 144,5 millones de euros, un 11,25% más que en las cuentas del año pasado, pero cayendo en el mismo error de incluir las partidas del Puerto de Huelva, que se financian con fondos propios y no deben incluirse en el capítulo de inversiones locales. Al margen de esto, el diputado destaca las cifras del Archivo Histórico, de la presa de Alcolea , del Ministerio de Transición Ecológica para la regeneración del litoral e, incluso, los 50.000 euros para la línea de Alta Velocidad con Sevilla, que achaca al reinicio del proceso de estudios ambientales por un nuevo parón del proyecto por parte del PP.

Ningún apunte de la línea con Zafra ni del desdoble de la N-435, más allá de las variantes ya proyectadas. “Pero cuando hemos tenido un Gobierno de derechas no se han atendido ni medidas sociales ni infraestructuras”, apunta. Estos, insiste Amaro Huelva, son “los Presupuestos de las personas” por encima de otra consideración. Y “para los onubenses”, personas también, “son muy buenos”.