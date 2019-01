El alcalde de Huelva ve “decepcionantes” e “inasumibles” los Presupuestos

“Son unos Presupuestos muy decepcionantes”. De esta manera calificó el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. “Nuevamente se constata que se ha olvidado a Huelva, a Huelva se la ha dejado de lado”.

Cruz considera fundamental que “vía enmienda a los Presupuestos se corrija esta situación”. Indicó que “yo no voy a hacer dejación de funciones, creo que la ciudad y la provincia tienen la oportunidad de exigir lo que les corresponde, no sólo porque sistemáticamente hemos quedado fuera de todos y cada uno de los Presupuestos sino porque es fundamental para nuestro presente y futuro y no estoy dispuesto a renunciar a ello”.

El alcalde apuntó que trasladará “este descontento” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como “la necesidad de que se presenten enmiendas para revertir esta situación porque estos Presupuestos son inasumibles para Huelva”.

Cruz aseguró estar “profundamente insatisfecho con unos Presupuestos que en modo alguno recogen las necesidades de Huelva y justifica esa convocatoria de movilización por parte de la ciudadanía para reivindicar algo que es capital para nuestro presente y también para nuestro futuro”, en relación a las infraestructuras.

De exiguas ha calificado el presidente del Consejo Económico y Social de Huelva, Juan José García del Hoyo, las inversiones recogida en los PGE para la provincia onubense y más ante la falta de infraestructuras que padece. García del Hoyo cifra en 1.500 millones de euros el déficit inversos en infraestructuras en los últimos quince años en Huelva, respecto a la media nacional.

El CES critica la nula inversión para el AVE, lo que redundará negativa en el desarrollo turístico de la provincia onubense

El presidente del CES señaló que frente a los 285 euros de inversión por habitante a nivel nacional y andaluz las cuentas estatales recogen una media de 100 euros para Huelva, lo que implica estar por detrás del resto de la ciudadanía otra vez. Y es que, según sus cálculos, del montante global para la provincia onubense, 144 millones de euros, hay que detraer 90 millones que corresponden al Puerto, por lo que la inversión media por habitante se reduce a los 100 euros y no 277 como apunta la Subdelegación de Gobierno.

García del Hoyo ha lamentado el escaso presupuesto que se destina para el proyecto del AVE, 50.000 euros para el estudio informativo, lo que ha supuesto “una decepción”. En este punto detalló que prácticamente todas las provincias costeras, desde Barcelona a Huelva tienen o van a tener AVE en las próximas fechas menos la onubense lo que va a impedir de nuevo su desarrollo turístico. En su opinión, la falta de inversiones en comunicación de primer nivel lastra los sectores productivos, lo que se traduce a su vez en una mayor tasa de desempleo.

Por contra, añadió se destina dinero para actuaciones como la presa de Alcolea o el Archivo Histórico, proyectos cuyas obras se han visto paralizadas, por lo que no único que se ha hecho es presupuestarlas de nuevo.

El presidente del CES se mostró convencido de la necesidad de un plan de choque ante el déficit en materia de inversiones que Huelva afronta desde hace años y la deuda histórica en infraestructuras, respecto a otros territorios.

Para García del Hoyo, esto se debe a decisiones políticas que condenan a Huelva al ostracismo, de ahí que apoye la manifestación para reivindicar mejoras en las infraestructuras.

La subdelegada del Gobierno destaca el carácter social de las partidas presupuestarias

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, destacó el carácter social de los PGE que destinan el 57% a partidas relacionadas con las políticas sociales, de las que también se beneficiará la provincia onubense. Según Parralo, las cuentas recogen un fortalecimiento del Estado de Bienestar al aumentar las partidas para los colectivos vulnerables y castigados por la crisis.

Los PGE destinan algo más de 144 millones de euros para inversiones en Huelva, incluidas las del Puerto, lo que supone un incremento del 11,25%, 15 millones más respecto a las cuentas del año pasado. Según Parralo, la inversión por habitante alcanza los 277 euros, frente a los 250 euros del ejercicio anterior.

En referencia a la conexiones ferroviarias, “el proyecto de PGE contempla partidas para la rehabilitación de la línea férrea Huelva-Sevilla que se eleva a 12,6 millones de euros si sumamos la partida recibida en la provincia de Sevilla para la mejora de la línea, que afecta a las dos capitales de provincia”.

La inversión en ferrocarriles en la provincia asciende a 5,8 millones de euros, entre los cuales destaca el presupuesto de Adif en red convencional, que incluye un total de 4,6 millones; la dotación para otras actuaciones de renovación de vía, que suma 1,4 millones, y 700.000 euros para la finalización de obra de la nueva estación de Huelva. Igualmente, el presupuesto de Renfe contempla una dotación total de 1,2 millones de euros.

Parralo apuntó que “se mantiene la partida de 50.000 euros para el estudio informativo” de la vía de Alta Velocidad, que “se encuentra en la fase de proyecto, presentado a información pública, y en periodo de valoración de las alegaciones, es decir en la fase inicial administrativa para buscar el mejor trazado, ejecución y obras posteriores”.

Conservación de carreteras

En este punto, la subdelegada remarcó “la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias”, sobre lo que detalló que “llevamos siete años de desgaste absoluto en este aspecto, el PP no ha hecho nada”. Los PGE destinan 10,29 millones en conservación de carreteras, un 20% más que en 2018

Para la subdelegada, estos presupuestos marcan un punto de inflexión respecto a la política económica presupuestaria con un modelo de crecimiento más inclusivo en el que destaca la partida en Huelva destinada a las pensiones, de las que se beneficiarán 96.000 pensionistas onubenses.

Para la situación de la dependencia en Huelva, se beneficiarán 30.000 personas y de la eliminación del copago farmacéutico 72.000. Los presupuestos cuentan con un incremento notable en el programa de protección familiar y de la lucha contra la pobreza infantil, así como partidas para jóvenes y las pymes.