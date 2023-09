El PSOE lamenta que la FP privada "crece un 50%" y critica la "falta de profesores con el curso iniciado"

La socialista ha reprochado que la Formación Profesional privada "crece un 50% por encima del 30% que lo hace la FP pública en la provincia de Huelva". "Eso significa que de cada cinco jóvenes que se quieren matricular en la Formación Profesional en la provincia, tres lo hacen ya en la privada. Por lo que muchas familias, que no llegan a fin de mes, tienen que pedir créditos para que sus hijos puedan estudiar y no pierdan años de formación, precisamente, porque no tienen ingresos para poder acceder a esta formación privada. Todo ello, porque el señor Juanma Moreno no financia ni apuesta por la formación profesional pública", ha aseverado.

Al respecto, Rivas ha incidido en que el Partido Socialista ha estado "dando voz durante las últimas semanas a todas estas cuestiones" y a las "incidencias que se han ido produciendo en la educación pública en Huelva". Así, ha lamentado "la falta de comedores; de cocineros; de personal de limpieza; o de conserjes, que ha provocado que los docentes tengan menos tiempo para impartir sus materias", ya que "tienen que dedicarse a estas tareas y hayan aumentado todas los trabajos de burocratización". "También hemos presenciado la falta de docentes en el CEIP Federico García Lorca, en Huelva; o en el CEIP San Vicente Martí de Zalamea la Real, donde las Ampas se han tenido que echar a la calle porque se ha empezado el curso escolar sin docentes y no les han dado una solución", ha enfatizado.

Por otro lado, la socialista ha criticado que existen "ratios ilegales en muchos colegios, de hecho son 148 unidades públicas las que se cierran en los colegios de Huelva", algo que, a su juicio, "está provocando también un gran recorte y una gran privatización del sistema educativo público andaluz, toda vez que ha pues el ejemplo de que en el IES de Aracena el Bachillerato tiene ya una ratio de más de 30 alumnos, rozando ahora los 34-35 estudiantes y tampoco les dan ninguna solución".

Por otro lado, la parlamentaria ha indicado que su grupo tuvo conocimiento este miércoles de que es "muy probable que las actividades extraescolares no se pongan en funcionamiento en los centros por lo menos hasta noviembre" y "tampoco hay una fecha exacta porque el Gobierno de la Junta de Andalucía no se la facilitado a los colectivos", por lo que, a su entender, "se vuelve a cometer otro agravio más para la familias onubenses que han tenido que pagar un 8,7% más por tercer año consecutivo por estas actividades complementarias".

Ante todo ello, ha avanzado que en el Pleno del Parlamento andaluz de este jueves se debatirá una propuesta, a petición del PSOE, que "recoge 48 iniciativa" en las que se pide a la Junta que de una vez por todas, apueste y refuerce la educación pública andaluza". "Además, trataremos otras cuestiones que consideramos también muy importantes ahora mismo, como puede ser el hecho de la educación en igualdad en los centros educativos andaluces, principalmente, por todo lo que está pasando con la violencia de género, el acceso que tienen los niños ahora a Internet, que cada vez acceden con edades más tempranas a todo lo que es la pornografía y eso genera distorsiones que les llevan a no entender lo que significa la desigualdad entre géneros", ha abundado.

