El Ayuntamiento de Huelva dice que la subida del agua es una medida "obligatoria" y que asumirá "el 70% del incremento"

El Consejo de Administración de Aguas de Huelva, que gestiona este servicio en la capital onubense, ha aprobado una subida de tarifas para el suministro, no exenta de polémica, que PSOE y los grupos de la izquierda cifran en un 28,3 %, algo que el equipo del PP asegura que es "falso".

El Ayuntamiento de Huelva ha señalado este que la revisión de los precios de Aguas de Huelva es "una medida obligatoria como consecuencia del incremento en un cien por cien del precio del agua aplicada por la demarcación Tinto-Odiel-Piedras, que llevaba 11 años congelado", toda vez que ha subrayado que en su propia factura el Consistorio "asumirá el 70% de ese incremento".

Así lo ha indicado en respuesta a las críticas de PSOE y la Izquierda de Huelva al respecto, señalando que "esta subida del agua en origen unida al aumento de los costes de producción por la sequía o el encarecimiento del suministro energético obligan a la compañía a elevar sus ingresos para hacer frente a los costes".

En este sentido, el Ayuntamiento ha afirmado que en su propia factura asumirá "el 70% del incremento", mientras que el otro 25% "lo harán los mayores consumidores que son la industria o las grandes superficies comerciales", de forma que el 5% restante "significará un incremento de 1-1,5 euros al mes en el recibo medio".

No obstante, ha destacado que el Consistorio "blinda toda las bonificaciones sociales y ayudas necesarias a las familias". El Ayuntamiento ha concluido señalando que "no se trata por lo tanto de una subida lineal como la aplicada en 2021 por el anterior equipo de Gobierno, cuando subió un 10% el precio del agua a las familias onubense valiéndose para ello de su mayoría absoluta".

El PSOE acusa a Pilar Miranda de “estafar a los onubenses” con una subida del agua “sin precedentes”

El portavoz del PSOE, Francisco Baluffo, ha explicado que lo que se aprobó el pasado lunes "fue una subida media de más del 28% en el abastecimiento del agua en Huelva capital. En el uso doméstico, el precio del abastecimiento se incrementará un 20% y afectará a 66.698 hogares, lo cual supone 100 euros más de media por familia cada año".

Además, afirman que en algunos comercios se va a duplicar esa tarifa de abastecimiento. Baluffo ha recordado que en octubre ya les subieron la factura un 40% a bares y peluquerías, 50 euros más al mes.Con esta operación, "el Ayuntamiento pretende recaudar el año que viene 2’7 millones de euros más que irán directamente del bolsillo de familias y pequeños comerciantes a la empresa”. El dirigente del PSOE ha lamentado que “tampoco se libren de esta subida las tarifas sociales de las que se benefician personas en desempleo, jubilados, personas con discapacidad o entidades sin ánimo de lucro. Lo suben todo".

El dirigente del PSOE ha indicado que “para el partido Popular el agua no es un servicio público, sino un negocio para pagar sus derroches”. Para Baluffo, “Pilar Miranda consuma lo que ya podemos decir que ha sido una verdadera estafa a todos los onubenses, porque se presentó a las elecciones diciendo que no iba a subir impuestos y no ha parado de hacerlo”. El PSOE recuerda que esta será su octava subida de impuestos y tasas públicas en solo 11 meses.