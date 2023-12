El PSOE de Hueva pide "mejorar las condiciones laborales" de los intérpretes de lenguaje de signos

La secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A y parlamentaria onubense, Susana Rivas, ha pedido este martes a la Junta de Andalucía que los profesionales intérpretes de lenguaje de signos (Ilses) "pasen a ser personal de la Administración autonómica", ya que "sus contratos están externalizados y no gozan de los mismos derechos que el resto de profesorado".

Rivas ha criticado que estos profesionales "viven una situación similar a la del PTIS (personal técnico de integración social)", pero que "se solucionaría con una inversión de 32 millones de euros para ambos colectivos", tal es la cifra que el Grupo Socialista incluyó en su enmienda a los presupuestos, "que ha sido rechazada, al igual que el resto".

Susana Rivas ha comentado, tras una reunión que ha mantenido con la Asociación Cultural de Personas Sordas de Huelva, que los intérpretes "no pueden seguir en unas condiciones laborales precarias y esto se traduce en que los niños y niñas con discapacidad auditiva no tienen garantizada una educación pública de calidad debido a esta situación, por lo que es necesario subrogar a estos profesionales y que pasen a ser personal de la Junta, pasen a ser trabajadores de la Administración y personal esencial, no complementario, que es como se consideran ahora, pero no nos la han aceptado".

Además, la situación que vive el colectivo "repercute directamente en la educación de los niños y niñas con discapacidad auditiva, que necesitan de estos profesionales para desarrollar su aprendizaje, y a sus familias".

Por su parte, Juan Jesús Hidalgo, intérprete de lenguaje de signos de la Asociación Cultural de Personas Sordas de Huelva, ha señalado que "lo que ha apuntado Susana Rivas es algo que venimos denunciando desde hace muchos años y ya estamos muy cansados, son cosas vitales para nosotros". "Tenemos que seguir luchando porque no tenemos ninguna estabilidad. Solicitamos que se cubra el número de horas de cualquier asignatura, no horas sueltas, queremos igualdad; y que el intérprete de lenguaje de signos alcance también la universidad", ha comentado.

De este modo, solo para Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Susana Rivas ha detallado que se han presentado 37 enmiendas por valor de 369 millones y "no nos han aceptado ninguna". El Grupo Socialista ha pedido más partidas de contratación en todas las áreas educativas para bajar la ratio en las aulas, por 96,5 millones: para Infantil y Primaria, seis millones; para Secundaria y FP, 27 millones; NEE y Acneae, 24 millones; seis millones para Compensatoria y Régimen Especial, 36 millones para subrogación de PTIS y para Auxiliares de conversación, 1,5 millones.

"Proponemos aumentos de partidas destinadas a sufragar el comedor (casi cinco millones), aula matinal (870.000 euros) o actividades extraescolares (820.000 euros) ante el incremento de precio llevado a cabo por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Planteamos una caja de fondos para el desarrollo de infraestructuras en todas las provincias por unos 300 millones, con 180 millones en Primaria y 120 millones en Secundaria. Y un crecimiento de partidas para garantizar la gratuidad de 0-3 años", ha detallado.

Para la parlamentaria socialista por Huelva, Juanma Moreno "confirma con su postura lo que ya venimos denunciando desde hace tiempo y es que el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía está cercenando la igualdad y la educación inclusiva en nuestra comunidad y sigue apostando por la segregación, la mercantilización y la privatización de la educación, prueba de ello es que destinan 30 millones de euros más a la concertación de los bachilleratos que, por otro lado, siempre ha sido uno de los acuerdos que ha mantenido con VOX".