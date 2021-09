El PSOE de Huelva reclama que se abran todos los centros de salud, urgencias y consultas médicas

La responsable de Sanidad de la Gestora del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha pedido a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, que "explique con todo lujo de detalles en qué ha invertido la Administración autonómica los 45 millones de euros que dice haber empleado en educación y en sanidad, como ha declarado ante los medios hace pocos días la máxima responsable de la Junta en la provincia".

Susana Rivas ha sido tajante: “Desde luego, nosotros no vemos que se haya invertido nada extraordinario, que no sea en las obras que ya estaban en marcha y que quedaron licitadas por el anterior Gobierno socialista, como el centro de salud de Isla Chica o las actuaciones de los IES Rábida o Alto Conquero. La Junta ha recibido muchos millones de euros del Estado con carácter extraordinario para hacer frente a la pandemia -en buena medida para destinarlos a educación y sanidad- y no vemos que en esta provincia se haya hecho nada extraordinario”.

Muy al contrario, lo que sí ven los socialistas es que “llevamos más de un año reclamando que se abran todos los centros de salud y las urgencias; y que las consultas médicas sean presenciales en todos los puntos sanitarios, que la normalidad vuelva a la atención primaria y los responsables del Gobierno de la Junta actúan como si no fuera con ellos, como si esa decisión correspondiera a otra administración”.

La responsable de Sanidad y Educación de la Gestora ha señalado que “los ciudadanos tienen que ver a su médico porque la inseguridad crece día a día con anuncios de nuevas olas de la Covid y el teléfono no da la confianza que da mirar a los ojos. Ha pasado casi el verano y nos hemos quedado sin conocer en qué ha consistido el refuerzo sanitario en la Costa y ahora que empieza el curso no sabemos si los ayuntamientos van a tener que afrontar en solitario la limpieza y desinfección de las aulas. Esto es inadmisible”.

Desde el PSOE de Huelva se considera un “insulto a la inteligencia de los onubenses que Bella Verano haya dicho literalmente que se han invertido 14 millones en infraestructuras sanitarias que incluyen el Hospital Materno Infantil. Por favor, un poco de seriedad, ese hospital brilla por su ausencia y toda Huelva lo sabe”, ha declarado.

Por todo ello, Susana Rivas ha insistido en pedir a la Junta de Andalucía que informe de todo el detalle de esas actuaciones que dice haber realizado en la provincia, que haya transparencia absoluta y que si no se están destinando fondos a Huelva y sí a otras provincias, que tengan el valor de decírselo a la gente porque ya está bien de engañarnos y dejarnos siempre a la cola de las inversiones”, ha concluido.