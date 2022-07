El PSOE de Huelva exige a la Junta que haga un plan de verano “con garantías” y no un “plan deficiente”

"Estamos en una semana crucial en la que vamos a empezar un nuevo mandato andaluz en el que se va a constituir el parlamento en unos días. Y en el que “el gobierno en funciones no funciona pero que sigue adelante con la hoja de ruta de desprestigiar el servicio de salud público para beneficiar a la privada”, así se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario electo, Enrique Gaviño, ante los medios de comunicación. Y ha exigido a Moreno Bonilla que “escuche a los profesionales, que ponga soluciones, organice y planifique mediante un plan verano seguro y con garantías y no un plan deficiente por el cierre de los centros de salud por las tardes y la falta de personal sanitarios que, además, no cuenta con el consenso de los sindicatos”.

“Necesitamos una sanidad pública que nos dé respuestas a todos y todas por igual, es un derecho que nos hace iguales”, ha destacado el portavoz socialista. “En Andalucía hoy en día está corriendo riesgo. Somos una comunidad que veníamos siendo ejemplar en los servicios sanitarios que prestábamos. Pero últimamente nuestros servicios sanitarios están siendo totalmente desvalijado”.

Desde la puerta del centro de salud de la Casa del Mar, Gaviño ha indicado que “tenemos el ejemplo aquí, un centro de salud, como el de Huelva Centro, ahora ve reforzada la carga de pacientes que tiene que asumir. Y todo ello porque el plan de verano que se supone que debe de hacer la Consejería de salud con una forma anticipada y una forma ordenada de acuerdo con los profesionales pues no se ha hecho”. Así, ha señalado que en el mes de mayo es habitual que se anuncie el servicio de salud durante el verano para atender a esos movimientos de población que se producen en nuestra provincia "para atender a tantos visitantes que vienen a esta tierra pero este año no ha sido así”.

En esta línea, el portavoz socialista ha apuntado que "estos centros de salud no tenían ese plan y nos encontramos con situaciones esperpénticas, como por ejemplo que en Huelva capital vayamos a tener solamente tres centros de salud abiertos entre las tres de la tarde y las ocho de la tarde, entre ellos este de Casa del Mar". "Pero un vecino, por ejemplo, de Los Rosales, de Fuente Piña, va a tener que desplazarse hasta este centro para que le puedan ser atendidas cualquier urgencia médica que tengan. Pero eso hasta las ocho de la tarde. A partir de las ocho de la tarde y hasta las ocho de la mañana, este centro de salud y el de La Orden de no van a funcionar. Va a funcionar el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) en el antiguo Manuel Lois, con lo cual toda la ciudad irá allí a concentrarse para que se les atienda cualquier situación de urgencia", explica.

Además, ha subrayado que la situación empeora "porque el equipo móvil que tenemos en San Juan del Puerto se desplaza a Matalascañas y van a dejar a toda la ciudad de Huelva y a toda el área metropolitana con una sola ambulancia". “Una sola ambulancia para atender a más de 200.000 personas. Esas son las políticas que está realizando este Gobierno en funciones que no funciona”.

La misma situación se produce en la Costa, "donde pasamos de tener 90.000 habitantes a 200.000". Por tanto, “esta dejación de funciones del Gobierno de Moreno Bonilla hace pensar en dos causas, o no les interesa la salud de las andaluzas y de los andaluces, ni de los visitantes que queremos que vengan a la provincia pero que no hay una mínima preocupación por dar una respuesta ni atención sanitaria o, evidentemente, están llevando adelante un plan para privatizar la salud, como viene haciendo la derecha en las comunidades autónomas donde gobiernan, como en Castilla la Mancha, Madrid y ahora en Andalucía".

Según Gaviño, “en estos tres años y medio que ha gobernado el PP, Andalucía ha pasado a ser de la penúltima comunidad autónoma que gastaba menos en sanidad a hacer la cesta de España que más hay sanidad privada. Lo lamento mucho por los bolsillos y por la salud de las personas que no tienen mucho dinero y por tanto se van a ver afectados”.

“Desde la oposición vamos a luchar permanentemente por la salud para que son derechos que nos igualen. Un derecho para todas y para todos. Que no dependa la salud de nadie de la cantidad de dinero que tenga en el bolsillo. No lo vamos a consentir”, ha apostillado.