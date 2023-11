El PSOE de Huelva reclama a la Junta partidas "concretas" que demuestren que "interés" por los chares

La parlamentaria onubense y secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A, Susana Rivas, ha pedido este martes a la Junta, que "se comprometa de verdad" con la "mejora" de la sanidad en la provincia de Huelva, reflejando "partidas específicas" en los presupuestos para 2024 para "retomar la apertura del chare de Lepe, la continuación del chare de Aracena y el inicio del de Bollullos Par del Condado".

Rivas ha manifestado que "no es normal que se trate de este modo a los onubenses, máxime cuando hay que recordar las declaraciones y exigencias un día sí y otro también de los dirigentes del PP de la provincia cuando el PSOE gobernaba la Junta", por lo que ha reprochado que "han pasado cinco años y no han movido un dedo ni un ladrillo".

Asimismo, Susana Rivas ha comentado que el proyecto de presupuestos para Huelva es "inconcebible en líneas generales", pero en el capítulo de inversiones en materia sanitaria "tenemos que llevarnos las manos a la cabeza, porque no se recoge tampoco la partida para el Hospital Materno Infantil, ni se vislumbra un cambio para dar solución a las listas de espera --cuya cifra se eleva por encima de las 70.000 personas en Huelva--, ni la ratio de los profesionales sanitarios".

"Además, como apuntó la secretaria general la semana pasada, María Eugenia Limón, nos enfrentamos al mayor gasto farmacéutico y el menor gasto sanitario por habitante", ha criticado, lo que, según la parlamentaria socialista, "evidencia el desastre y la hecatombe de la sanidad pública en Huelva, una provincia que solo ve aumentado el gasto en sanidad privada". Además, "la ausencia" de partidas presupuestarias para "reanudar" los proyectos de los hospitales comarcales de Huelva, más conocidos como chares, coloca estas obras "en lista de espera". "No es de recibo que se castigue a una provincia entera, dado que los tres centros sanitarios darían servicio a la práctica totalidad de la población: el de Lepe, a todo el distrito Costa; el de Bollullos, al Condado, y el de la Sierra, a toda una comarca que se viene desatendiendo por parte del Gobierno de la Junta también en materia de agua, transporte, comunicaciones y en educación", ha aseverado. Por todo ello, los socialistas están trabajando en el proyecto de enmiendas a los presupuestos, en cuyo texto, "sin duda", pedirán "partidas concretas y no generalidades que luego no se sabe dónde se invertirá ese dinero".