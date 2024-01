El PSOE de Huelva lamenta la "nefasta gestión" de la Junta con el Bono de Alquiler Joven

La secretaria de Organización del PSOE de Huelva y diputada provincial, Rosa Tirador, ha lamentado este jueves la "nefasta gestión" del PP "al frente del Gobierno andaluz", sobre todo en cuanto a lo relativo a la tramitación del Bono Joven de Alquiler por parte de la Junta de Andalucía, y ha pedido que se den "explicaciones" a "los 1.074 jóvenes de la provincia onubense, 11.000 en Andalucía, afectados por esta nefasta gestión".

Así lo ha manifestado este jueves Tirador en una rueda de prensa en la que ha señalado que la Junta "lejos de empatizar con los problemas de los jóvenes, ha hecho todo lo contrario, crearle más" ya que "la demora en esta ayuda del Gobierno central para que pudieran emanciparse" les está ocasionando que "los jóvenes aún no hayan cobrado el dinero para poder pagar el alquiler" y que "incluso hayan tenido que pedir crédito para hacer frente al pago del alquiler, muchos de ellos hijos a su cargo".

"Es una burla a los jóvenes, un varapalo más que le da por la paralización de esta ayuda que el Gobierno central puso en marcha en enero de 2022 y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se dignó a ponerlo en marcha once meses después y nos encontramos con un colapso en la web, que era ya el preludio de la nefasta gestión en la tramitación, lo que puso nervioso a muchos jóvenes que veían frustrada la oportunidad de emanciparse, que era lo que el gobierno de España había querido con la puesta en marcha de este Bono de Alquiler Joven", ha criticado la socialista.

En este punto, Tirador ha incidido en que el gobierno de la Junta de Andalucía "se ha dedicado en este tiempo a dar excusas, diciendo que hay mucha burocracia en la tramitación, achacando a problemas informáticos, que de hecho contrató una empresa privada para un nuevo soporte informático, que no ha servido de nada y que costó 4,5 millones y que ha vuelto a renovar el contrato", lamentando que "de nada ha servido" ya que "la ayuda del Bono de Alquiler Joven sigue sin tramitarse, sin dar las resoluciones y las notificaciones de que están concedidas".

Asimismo, la socialista ha señalado que esta "nefasta gestión de la Junta" se traslada, a su juicio, a otros ámbitos, y ha afirmado que el presidente, Juanma Moreno, "tiene que dar muchas explicaciones" a los andaluces "por el colapso, el deterioro, el abandono y la privatización de la sanidad pública, por los recortes en el tema educativo y por el cierre de las residencias de tiempo libre". "Tiene también que dar explicaciones a los andaluces por la falta de inversión en las infraestructuras hídricas, por la falta de inversión en la red de carretera autonómica. En definitiva, son muchas explicaciones las que Moreno tiene que dar", ha dicho antes de afirmar "los onubenses y los andaluces en general tenemos un presidente que no se responsabiliza de los problemas de la ciudadanía, que no hace frente a ello, que no da una respuesta en positivo y que tira balones fuera", ha concluido.

El PP asegura que se ha pagado el 94% de las solicitudes

El PP de Huelva ha destacado que el Gobierno andaluz ya ha pagado el 94% de las solicitudes beneficiarias del Bono de Alquiler Joven en Huelva, siendo una de las ocho provincias andaluzas con más solicitudes resueltas. En este sentido, los populares han lamentado que el PSOE “mienta e intente engañar” a los ciudadanos después de que el gobierno de España “actuara unilateralmente, desoyendo la opinión de las comunidades autónomas para la tramitación de las ayudas”. No obstante, el PP ha señalado que el Gobierno andaluz se puso a trabajar desde el “minuto uno” en la tramitación de las ayudas y en agilizar las resoluciones que en Huelva ya están en un 94% pagadas.