El PSOE "exige" a la Diputación que el dinero para la antigua estación de tren y Colegio de Ferroviarios "se destine a los pueblos"

El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Rubén Rodríguez, ha exigido a la institución supramunicipal que el dinero destinado a la compra y rehabilitación del Colegio de Ferroviarios y de la antigua estación de tren se destine a los pueblos.

Rubén Rodríguez ha subrayado que "esta no es la filosofía de la Diputación Provincial, ya que esta institución está para servir y dar servicio a los municipios de la provincia de Huelva, sobre todo, a los más pequeños. Entendemos que esta inversión de tres millones de euros para esta adquisición va en detrimento de todos los pueblos de la provincia de Huelva, en especial, aquellos de menos de 20.000 habitantes, ya que con esos tres millones de euros podrían recibir una media de 42.000 euros de ayudas directas".

Asimismo, el portavoz socialista ha advertido que esos tres millones de euros "es solo el principio, ya que este es el montante inicial y que aumentará, una inversión que irá en detrimento de los pueblos más pequeños de la provincia".

Rubén Rodríguez ha incidido en que "ya elevamos una pregunta al Pleno porque queremos saber cuánto le va a terminar costando esta operación a toda la ciudadanía onubense y, sobre todo, que esta información la sepan los alcaldes y alcaldesas".

Además, ha puesto en duda qué hay detrás de esta operación, cuando destina 2,75 millones de euros al Colegio de Ferroviarios y el resto, una pequeña cantidad, a un edificio tan emblemático como es la antigua estación de tren.

"Por eso -ha enfatizado- queremos llamar la atención a los alcaldes y alcaldesas, que tienen que saber que esos tres millones de euros es el principio de esta inversión y que, después, de esto vendrá más dinero. Del mismo modo, que sepan, también, que la Diputación Provincial no está cumpliendo con sus principios, que debe ser prestar asistencia, proporcionar inversiones, atraer la inversión pública y privada en los pueblos pequeños y no en Huelva capital, con un Ayuntamiento que es bastante suficiente, que tiene unos presupuestos importantes y que tendría que ser Huelva capital la que acometiera este tipo de inversiones y no la Diputación Provincial".

Rubén Rodríguez ha incidido en que "el Ayuntamiento de Huelva tiene presupuesto suficiente para cometer este tipo de inversiones o para buscar financiación en fondos europeos o subvenciones, pero estos tres millones de euros que está estirando la Diputación Provincial a estos edificios va en detrimento de todos los pueblos de la provincia".

"El dinero de la Diputación Provincial debe ser repartido de manera proporcional, equitativa y, siempre, con esa filosofía de solidaridad para los pueblos más pequeños", ha aseverado.