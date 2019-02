PP y Participa acusan al PSOE de “cambiar” el manifiesto

Fue el pasado lunes cuando el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo –como representantes de las dos instituciones a las que corresponde liderar la movilización por las infraestructuras por encargo del Pleno– presentaron el manifiesto de la misma, consensuado con los agentes sociales y con la Federación Onubense de Empresarios (FOE).

Sin embargo, la pretensión del equipo de Gobierno del Consistorio de la capital de recabar el apoyo unánime de todos los grupos políticos para llevar al Pleno municipal de hoy una declaración institucional en torno al citado manifiesto, piedra angular de la manifestación convocada para el 15 de marzo, no ha salido adelante porque Participa se ha negado a refrendarlo y porque, según explicaron desde el PP, los grupos de la oposición han mostrado su disconformidad por la forma de actuar de Caraballo y Cruz.

Y es que PP y Participa acusaron ayer a ambos dirigentes de hacer un uso partidista de la movilización, ya que, según aseguraron, han “cambiado sin previa consulta” el manifiesto y el anexo de infraestructuras necesarias ya acordado “entre todos” para presentar un lema y un cartel anunciador que “no ha pasado por la comisión organizadora”, en la que están representadas todas las formaciones políticas con presencia en el Ayuntamiento de la capital y el ente provincial.

De hecho, el presidente de los populares de Huelva, Manuel Andrés González, recriminó a Caraballo y a Cruz su “soberbia” y “prepotencia” al “romper el consenso al que llegamos todos”. Y es que, en su opinión, el manifiesto dado a conocer el lunes de forma “unilateral” puede tener el respaldo del PP, pero excluye a otros partidos políticos al recoger infraestructuras que no consideran prioritarias, como el AVE o el aeropuerto (se refería el popular a IU y Participa).

Por ello, González anunció que va a mantener reuniones y contactos con todos los agentes sociales “para tratar de reconducir la situación y recuperar el consenso”, si bien el PP sí acudirá a la manifestación porque la premisa principal es que Huelva necesita infraestructuras y “en esto estamos todos de acuerdo”. Eso sí, insistió una vez más en que el protagonismo del 15-M tiene que ser exclusivamente de la sociedad civil onubense, de modo que los políticos “debemos dar un paso atrás”.

“Todos coincidimos en que la provincia sufre un déficit de infraestructuras que frena su desarrollo y Huelva debe salir a la calle a reclamar inversiones a todas las administraciones”, destacó, al tiempo que se preguntó si es tan difícil “ir de la mano” también en las formas y “no caer en el egocentrismo de un PSOE que ha usado el rodillo y ha cambiado las reglas del juego que todos acordamos”.

Participa, por su parte, rechaza también el “cambio unilateral” que, a su juicio, ha hecho el partido del puño y la rosa del manifiesto que, además, se le ha comunicado “después de presentarlo a los medios de comunicación por vía de whatsapp”.

Según explicó ayer el portavoz de la concejalía morada, Jesús Amador, para mantener el consenso había unas serie de infraestructuras que “no se podían reclamar por nuestra parte, como el AVE o el aeropuerto, entre otras, debido a su carácter deficitario y poco vertebrador del territorio”.

Manuel Gómez recuerda que el documento ha sido consensuado con FOE y agentes sociales

Sin embargo, aseguró que “de repente nos encontramos con un manifiesto y unas reivindicaciones que nada tiene que ver con el que estábamos trabajando”. En este sentido, Amador aclaró que Participa defiende unas infraestructuras que se corresponden con un cambio de modelo productivo y una transición energética necesaria para ralentizar el cambio climático

“Hemos de ser conscientes de que la movilidad del territorio ha de favorecer a la ciudadanía, conectando a los territorios a través del uso de transporte público y ser compatible con el transporte de mercancías”, manifestó.

A su juicio, “Huelva no está retrasada por estar en la periferia geográfica, lo está por los políticos que hemos tenido hasta ahora, representados en este momento por Cruz y Caraballo”.

En cualquier caso, ambos dirigentes, como representantes de las instituciones, lideran la convocatoria de la movilización por mandato del Pleno. Fue el 28 de noviembre cuando se decidió que Huelva saldría a la calle para reclamar mejores y más infraestructuras, según acordó la Corporación Municipal en bloque, durante el Pleno celebrado el pasado 28 de noviembre.

Aunque hubo reparos a las intervenciones que se sucedieron y cada grupo arrimó el ascua a su sardina, finalmente la propuesta del concejal no adscrito Enrique Figueroa sobre la convocatoria de una manifestación promovida por el Ayuntamiento salió adelante por unanimidad.

Dos semanas después, en concreto el 13 de diciembre, la Diputación Provincial se adhirió a la convocatoria. La moción del diputado no adscrito Ruperto Gallardo, en la que pedía el apoyo del ente provincial a esta protesta en defensa de las infraestructuras de Huelva y su provincia, recibió el apoyo de todos los grupos (IU no la votó debido a que Pedro Jiménez no acudió al Pleno al encontrarse enfermo).

Sin embargo, la declaración institucional del Ayuntamiento se ha truncado en el camino al no recabar de apoyo de todos los grupos. Por ello, el PSOE lleva al Pleno de hoy una moción.

El portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez, recordó que el manifiesto ha sido consensuado con los agentes sociales , sindicatos y FOE, por lo que “llama la atención” que no haya unanimidad ahora. Sin embargo, valoró que lo importante es la manifestación y que esta falta de consenso “no nos hace desistir de nuestro objetivo”.