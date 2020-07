El PP exige al alcalde que no renuncie a los 2,1 millones del Plan de Empleo de la Junta

El popular ha destacado que el Plan AIRE es una subvención en un pago único anticipado del 100% de la cuantía aprobada por la Junta de Andalucía y destinada para la creación de empleo en los municipios andaluces, y que al municipio de Huelva le corresponden 2,1 millones de euros . “Exigimos al alcalde que no renuncie a los fondos destinados a los parados de la ciudad de Huelva que en el último año han crecido en 3.833 desempleados, a una media de más de 10 parados diarios”, ha lamentado.

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva , Jaime Pérez , ha denunciado que el gobierno municipal socialista no ha presentado ningún proyecto a la Iniciativa AIRE (Activación, Impulso y Recuperación del Empleo) de la Junta de Andalucía que tiene por objeto promover la creación de empleo en la provincia, y que dota a la ciudad de Huelva de 2,1 millones de euros.

"Vetos" a la Junta y al Puerto de Huelva

Por su parte, el grupo Popular ha denunciado la “permanente política de confrontación y de falta de colaboración del Gobierno Municipal con la Junta de Andalucía y con instituciones que no tengan el mismo color político socialista”. En este sentido, Pérez ha denunciado los “vetos y la confrontación permanente del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía o con el Puerto de Huelva por el simple hecho de estar regidas por el PP o por Ciudadanos”. “El alcalde ha confrontado con la tarjeta monedero de la Junta de Andalucía, con el Centro de Información de la Mujer, con el proyecto ERACIS o ahora con los planes de empleo demostrando que prefiere ser el ariete de Susana Díaz y del PSOE antes que el alcalde que defiende los intereses de la ciudad de Huelva”. Pérez ha subrayado que “los parados de Huelva no se merecen un alcalde que les da la espalda y renuncia a dos millones de euros cuando destina cantidades similares a otras políticas de la ciudad. La ciudad de Huelva no está para renuncias ni para retrasos ni para peleas y menos en el asunto del desempleo, donde si nada lo remedia y con las nefastas políticas de Sánchez y Cruz nos iremos a 20.000 desempleados a final del año”.