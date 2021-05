El PP presenta 64 enmiendas al presupuesto municipal de Huelva

El Grupo Municipal del PP ha presentado su documento de enmiendas al Presupuesto Municipal de 2021 que, según traslada en un comunicado, “darían respuesta a los graves problemas como el desempleo, la pobreza y el mal funcionamiento del servicio público municipal de la limpieza y recogida de basura, la oficina de registro y empadronamiento, o las trabas burocráticas que eternizan los problemas de los onubenses”.

Para el portavoz de los populares, Jaime Pérez, estos presupuestos son “otra oportunidad perdida” para Huelva, que necesita un proyecto de ciudad colectivo que se plasme en sus cuentas municipales, y no una sucesión de partidas presupuestarias que no reflejan un modelo de ciudad por parte del alcalde Cruz, y sí una previsión de ingresos de 10 millones de euros en multas de tráfico a costa de los onubenses”.

En opinión del portavoz, “el Presupuesto llega tarde y mal. Con medio año ya cumplido y con una previsión de ingresos surrealista en la que la partida que más crece es la de las multas por infracciones de tráfico. En este sentido Pérez señala que “con estas cuentas los onubenses debemos saber que este Gobierno Municipal va a poner en marcha una auténtica persecución a base de multas por la que espera recaudar más de 10 millones de euros”.

En este sentido, ha aseverado que “la propaganda municipal lleva a anunciar estos Presupuestos como sociales, responsables, inversores y sensibles con las necesidades de los onubenses, cuando la realidad es bien distinta marcada por el paro, la pobreza, el desinterés, las trabas y la falta de diligencia”.

Jaime Pérez ha apuntado que “con este presupuesto ganan los que peor lo hacen, los que han gestionado mal durante el año 2020”. Ya que en el proyecto se recoge la subida de sueldos del gerente de Emtusa, la mala gestión del Recreativo que jugará en la peor categoría que se le recuerda, o el arrendamiento de un nuevo local para el servicio de registro que aleja a los ciudadanos de las puertas del Ayuntamiento.

Asimismo, el portavoz de los populares Jaime Pérez ha subrayado que este Presupuesto nace con un “lastre” de no disponibilidad de más de 19 millones de euros que no deben ejecutarse para no incurrir en déficit. Solo la baja ejecución del presupuesto de gasto o la no disponibilidad de partidas del presupuesto para 2021 pueden hacer posible que el Ayuntamiento de Huelva no acabe el ejercicio 2021 con déficit.

Como han venido denunciando los populares en este Presupuesto se incluye la totalidad de los fondos del proyecto Edusi que acumula “retrasos e incompetencias” en las obras como en el caso de la Plaza de los Templetes, Plaza de Andalucía, la Fuente Vieja, el Mirador del Conquero y sus laderas o el mal acabado de las obras de la calle Argentina, del entorno del Santuario de la Cinta, la calle Vicente Ferrer, o de la Pasarela de la Hispanidad.

Estrategia verde y mayor participación ciudadana

Desde el PP se ha reclamado “ambición y acción” del Gobierno municipal para hacer frente a los retos medioambientales que tiene por delante la ciudad de Huelva. Para los populares “es necesario apostar por el reconocimiento de la Capitalidad Verde Europea que una el futuro de Huelva a los principios de la sostenibilidad de la Agenda 2030 en todas las áreas municipales, cosa que no ocurre”. Asimismo, han lamentado que son unos Presupuestos municipales que “nacen sin la necesaria participación ciudadana”.