El PP resta importancia a la baja como militante de García Longoria

“Aquí las puertas están abiertas, tanto para entrar como para salir, y a nadie se obliga a pertenecer a esta organización”. Estas palabras del portavoz, Juan Carlos Duarte, sirvieron ayer para mostrar la indiferencia de la Dirección Provincial por la baja del Partido Popular solicitada por quien fuera secretario general en Huelva, Guillermo García Longoria. “Por las noticias que sabemos, es una estricta decisión personal y no hacemos más valoraciones, más allá de que quien quiera marcharse, lo hace, igual que hay personas que deciden formar parte de este proyecto”.

Duarte compareció ayer ante la prensa no para hablar de la salida de quien fuera también parlamentario andaluz y portavoz del PP en la Diputación, aunque no eludió el tema, pese a que tratara de ofrecer una imagen de normalidad ante las preguntas sobre este nuevo síntoma de la crisis interna: “Ésta es una organización viva en la que las personas entran y salen”, recalcó.

El portavoz popular quiso aclarar que, utilizando “la palabra que no he querido usar nunca”, “críticos”, “la Dirección Provincial tiene las puertas abiertas para oír absolutamente a todos los militantes”. Sobre la posible relación de la marcha del ex secretario general con esa corriente crítica, de hecho trató de anteponer la “buena noticia esta semana de incorporaciones importantes”, puntualizó, “en el ámbito de Huelva”.

No nombró a ninguno de los fichajes para las listas municipales, aunque pareciera referirse a ellos. Tampoco hizo referencia a Juan José Cortés como número uno para las listas en Madrid, impuesto por Pablo Casado, pese a levantar ampollas en la sede provincial, donde se presentó ante la prensa en solitario. “También el candidato al Senado ha dado muchas ruedas de prensa y no había presente nadie de la Dirección Provincial, igual que el presidente provincial, yo mismo o la candidata a la Alcaldía de Huelva”, dijo queriendo restar importancia a “los gestos y los matices” al respecto.

Báñez y Longoria

Puesto a evitar comparaciones, Juan Carlos Duarte también quiso diferenciar el adiós de la política activa anunciado por Fátima Báñez –que despertó en las filas populares onubenses una inmediata ola de reacciones– de la salida de García Longoria, sumida en el silencio el fin de semana. “La baja de una persona no creo que sea motivo para salir de inmediato el mismo día que se produce, máxime cuando se produce un fin de semana en el que no había comparecencias de ninguno de mis compañeros ni mía”.

“Son cosas distintas. Alguien decide marcharse por una baja del partido y de los distintos órganos a los que pertenece, se valora cuando se valora y ya está”, dijo sobre el ex secretario general provincial. “La señora Báñez –añadió– no se ha marchado del partido, ha abandonado la primera línea política. Ha sido una ministra que ha prestado excelentes servicios a España, probablemente la mejor ministra de Empleo de este país y uno de los valores que este partido tiene, con otras responsabilidades y otras connotaciones”.

Gracias por tanto @fatimaempleo. La familia del @pphuelva siempre estará en deuda contigo y nunca podrá agradecerte todo lo que has hecho por tu provincia #Huelva, por #Andalucía y por #España. Te deseamos, de corazón, todo lo mejor. Como tu siempre dices... a seguir sumando. https://t.co/4U07DBrRpC — PP Huelva (@pphuelva) 15 de marzo de 2019

De García Longoria se limitó a reconocer “una persona que ha dado buenos años de su vida a este partido y a este proyecto”. “La valoración que hacemos, por el trabajo que ha realizado, es del todo positiva”. Preguntado Duarte si le sorprendería verle en otro partido, concluyó: “Cuando una persona toma la decisión de dejar un partido es difícil que rápidamente esté defendiendo otra camiseta. Aún así es una decisión personal”.