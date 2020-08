El PP de Huelva critica la entrega del superávit al gobierno

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha denunciado, a través de su portavoz Jaime Pérez, que “el Alcalde Cruz vuelve a traicionar a los onubenses y al municipalismo votando la propuesta de la FEMP para confiscar los ahorros de los vecinos y entregárselos al gobierno de Sánchez e Iglesias”.

Para los populares “el Alcalde actúa con deslealtad a la ciudad de Huelva y más cuando supuestamente el día 3 de agosto, día de Huelva, estaba de vacaciones. En realidad, el día de Huelva prefirió defender los intereses del PSOE y del Gobierno de Sánchez que los de los onubenses y el municipalismo”. Como ha señalado Pérez “por la prensa nos enteramos que ese día el alcalde estaba en un multiconferencia votando a favor del PSOE, rompiendo el consenso y la unanimidad en la FEMP, para votar a favor de un acuerdo para expropiar los ahorros de los ayuntamientos”. El popular Pérez destaca que “los 15 mil millones que han ahorrado los ayuntamientos en estos años, se van a destinar al gobierno central que los devolverá en 5 años en un préstamo y que no podrán ser utilizados por estos ayuntamientos”.

Con esta decisión, la FEMP rompe el consenso y la unanimidad en la adopción de acuerdos. Históricamente la FEMP vota siempre por unanimidad, pero en este caso el PSOE ha roto ese consenso. Este acuerdo, por lo tanto, ¨supone expropiar el esfuerzo de los vecinos, expropiar el esfuerzo de los ayuntamientos, y todo en favor del gobierno social-comunista, por lo tanto, el alcalde, que siempre se ha vanagloriado de ser un defensor del municipalismo, vota contra los ayuntamientos¨, ha señalado el portavoz.

Como ha indicado Jaime Pérez “a eso se dedica el alcalde Cruz cuando está de vacaciones, a votar a favor del PSOE y en contra de la ciudad de Huelva, a votar a favor de Susana Díaz y Pedro Sánchez para votar en contra de los ahorros de los vecinos de Huelva”. Los populares lamentan que el 3 de agosto pasase sin pena ni gloria para los onubenses cuando desde el PP se le sugirió hacer un homenaje a los sanitarios en un día tan señalado.

Defensa de los intereses de Huelva

Los populares han puesto de manifiesto que en la última semana se han producido dos hechos que retratan la forma de actuar del alcalde. Dos situaciones que, en palabras de Pérez, “dibujan la posición del alcalde frente a la ciudad de Huelva, que siempre es la segunda opción”. Pérez insiste en que “el alcalde prefiere ponerse al lado de su partido en vez de al lado de los onubenses y así se ha demostrado en dos decisiones transcendentales para Huelva: una, el renunciar a 2,1 millones para el empleo, y la otra votando a favor en la FEMP de la expropiación del dinero de los ahorros de los ayuntamientos¨.

Para Pérez las palabras en el Pleno Municipal del alcalde Cruz no tiene valor ya que hace lo contrario de lo que dice hacer. Es curioso, indican los populares, que el alcalde Cruz diga defender el municipalismo y los intereses de la ciudad de Huelva cuando prefiere renunciar a dinero para el empleo e una ciudad castigada por el desempleo y vota a favor de expropiar los ahorros de los vecinos, los ahorros de los ayuntamientos”.

El alcalde Cruz no ha aclarado por qué renuncia a la financiación de los planes de incentivos para el empleo en una ciudad golpeada por el desempleo que alcanza los 18.717 desempleados que ya son más parados que los que tenía cuando tomó posesión como Alcalde. La cifra de parados crece cada día a una media de 10 personas, y en el último año se han destruido más de 3.000 empleos en la ciudad de Huelva.

Por eso, ha señalado Jaime Pérez, “el alcalde que dice que ayuda a los desempleado, que apuesta por el empleo, es el alcalde que ha renunciado a 2.1 millones de la Junta de Andalucía, destinados incentivos para el desempleo. Y el alcalde que se niega a dar explicaciones en el pleno y que además comenta situaciones y conversaciones privadas que no se las creen ni el mismo cuando las cuenta en el pleno”.

Por eso, ha afirmado Pérez, “desde nuestro grupo, le pedimos al alcalde que apueste por Huelva, que debe ser su prioridad. Que abandone la confrontación continua con la Junta de Andalucía, que de nada vale estar en continuo enfrentamiento con la Junta de Andalucía. Que eso era lo que ellos hacían antes con los gobiernos de Madrid, que aquí de lo que se trata es de tener lealtad con todas las administraciones. Y por eso, le pedimos que ponga la bandera de Huelva y no la del PSOE, y que primero Huelva, después es Huelva y por ultimo Huelva”, ha remarcado Pérez.

Para el partido popular, el alcalde es cómplice de una situación injusta, de una situación en la que se olvidan los remanentes de los ayuntamientos y que además, como ha señalado el portavoz, ¨el alcalde tendrá que explicar cómo vota a favor de un acuerdo que olvida a los ayuntamientos que no tienen remanente, es decir, este acuerdo supone que el gobierno central se apropia de los remanentes de los ayuntamientos que los tienen, pero se olvida de los ayuntamientos que no tienen remanente, por ejemplo, ahora mismo el ayuntamiento de Huelva tiene un remanente negativo tesorería de de 12 mil millones de euros, pues imaginaros cual es la situación, si a los que tienen remanente no le dejan hacer cosas, que va a pasar con los que no tienen pues menos todavía, por eso remarcamos, que vota en contra de la ciudad de Huelva, ha explicado Pérez.

Por lo tanto, queremos desde el grupo popular que el alcalde abandone esa doble moral que siempre le acompaña, que si dice que defiende al municipalismo lo haga, si dice defender el empleo, que coja el dinero que destina al mismo, y que no se convierta en una alcalde fake, que está todo el día contando cosas que no son verdad, por lo tanto le pedimos lealtad y miras política, frente a la deslealtad que tienen su actitud.

Jaime Pérez solicita del gobierno municipal lealtad. Como ejemplo ha señalado la actitud del alcalde y del ayuntamiento en la situación de la plaza de toros, “este ayuntamiento es capaz de acoger la plaza de toros para albergar acontecimientos culturales pero también es capaz de criticar a la plaza de toros porque no se cumplen las medidas de seguridad, cuando ellos mismos estaban en el callejón de la plaza de toros. Por tanto, Jaime Pérez se pregunta “¿a que jugamos?, a ser leales con la empresa, a no serlo?”.

Esto mismo, es un claro ejemplo de lo que ocurre con la Junta de Andalucía y con los ayuntamientos, “que ponen de manifiesto que el alcalde dice una cosa y después hace lo contrario, y que la contraria suele ser la opinión del PSOE y suele perjudica los intereses de Huelva”, ha finalizado el popular.