Paco Ortiz y Omar Banana, candidatos de Huelva a ganar los Premios Carmen de Cine Andaluz

Huelva se prepara para celebrar la gran fiesta del cine andaluz con la tercera edición de los Premios Carmen, que tendrá lugar este sábado 3 de febrero en la Casa Colón. Estos galardones serán los encargados de inaugurar un año en el que el séptimo arte se convertirá en protagonista de la ciudad para festejar el 50 aniversario del Festival Iberoamericano de Cine.

Una entrega anual de reconocimientos de la mano de la Academia de Cine de Andalucía que nació hace tres ediciones con el objetivo de reconocer y destacar el talento de los profesionales de las diferentes especialidades del cine andaluz.

Entre los nominados en esta edición, destacan nombres de Huelva como el de los directores Omar Banana, en la categoría de Mejor interpretación masculina revelación por la película Te estoy amando locamente; o Paco Ortiz, a mejor documental por Aníbal. El arquitecto de Sevilla, documental por el que Pablo Cervantes por mejor música original.

Paco Ortiz a aspira a ganar por segunda vez el Premio Carmen

Paco Ortiz fue premiado en la primera edición del certamen por su obra Algo salvaje. La historia de Bambino, en Málaga el pasado 2021 y ahora llega dispuesto a volver a triunfar "en casa". Y es que el director onubense se ha mostrado orgulloso y agradecido de que la entrega de premios del certamen andaluz se lleve a cabo en su tierra natal. "Me parece fantástico todo lo que se haga en Huelva relacionado con el cine y más aún en el año del 50 aniversario del Iberoamericano. Es maravilloso que mi provincia acoja esta gran cita tan pronto, teniendo en cuenta que estos premios del cine andaluz son relativamente nuevos, ya que solo cuentan con tres ediciones", explica a Huelva Información.

"Huelva ha sido siempre conocida por sus localizaciones, sus playas, por los castillos de la Sierra, por su rica historia y sus singulares edificios. Pero ahora también es momento de poner en valor el talento humano y por supuesto existen grandes profesionales en Huelva, además de muchos otros que tuvieron que emigrar en un momento en el que no había tantas oportunidades", cuenta. Algo que dice, ahora por suerte ha cambiado, ya que "en estos momentos sí es posible trabajar en el cine desde aquí gracias a la globalización. Yo mismo estoy cerca de la provincia y me va muy bien. He logrado asentar mi carrera aquí".

Aunque el onubense reside en Sevilla, mantiene un gran vínculo con la provincia onubense, ya que cada fin de semana y en vacaciones acude a su casa de Mazagón, rincón que disfruta enormemente junto a su familia. "Huelva está muy presente en mi vida, en mi día a día y en mis proyectos", confiesa.

Con su último proyecto, Aníbal. El arquitecto de Sevilla, Paco asegura que ha superado todas las expectativas. "De todos mis proyectos, este ha sido el que ha tenido mayor repercusión. Ha sido el documental con más recaudación en cine, lo ha comprado Televisión Española y ha sido el que más reproducciones ha obtenido en plataformas como Filmin". Y todo de manera intensa y rápida, teniendo en cuenta que el documental se presentó hace tan solo unos meses durante la celebración del Festival de Cine Iberoamericano.

Ahora, solo queda ponerle la guinda al pastel con el Carmen. "A pesar de que estos galardones son nuevos, se están consolidando como algo importante en el panorama de la cinematografía nacional, a la altura de los Goya, los Forqué o los Feroz. En Andalucía tenemos una de las cinematografías más pujantes y potentes. Que concedamos estos premios habla del buen estado de salud del cine andaluz, así como de su gran trascendencia y elegancia", afirma.

Omar Banana: Te estoy amando locamente

El sello onubense lo pone también Omar Banana, nominado en la categoría Mejor interpretación masculina revelación por la película Te estoy amando locamente.

Ser actor era el sueño de Omar Banana, un chico del Isla Chica en Huelva que desde que tenía apenas 10 años ya soñaba con salir en la gran pantalla. Ahora lo ha logrado, después de diferentes papeles secundarios en serie conocidas en el panorama nacional como Paquita Salas o Veneno, es el protagonista de Te estoy amando locamente, un largometraje basado en la Sevilla de 1977, en un momento en el que la homosexualidad era delito y una madre tradicional, movida por el amor a su hijo, se involucra en el movimiento Lgtbi andaluz. Una película que no dejará indiferente a ningún espectador siendo inspiradora, divertida y muy aclamada por la crítica.

Te estoy amando locamente es lo más importante que Omar ha hecho hasta ahora. Hace cinco años su director, Alejandro Marín, le llamó para que participara en el teaser para su trabajo de fin de carrera y hasta ahora han estado colaborando para que la película se llevara a cabo. “Se trata de mi trabajo más especial hasta ahora y el más importante, es mi salto al cine y lo he hecho de la mano de muchos profesionales como la actriz que interpreta a mi madre en la película, Ana Wagener”. Es un proyecto que le ha enseñado la historia del colectivo, le ha dado un golpe de realidad y en el que todo el equipo se ha involucrado luchando para que saliese adelante.

Premio Carmen de Honor para el onubense José Luis Gómez

La Academia de Cine de Andalucía otorgará su Premio Carmen de Honor al actor, director teatral y miembro de la Real Academia Española (RAE) José Luis Gómez (Huelva, 1940) en la gala de la tercera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, que se celebrará el 3 de febrero en la Casa Colón de la ciudad de Huelva y se retransmitirá por Canal Sur.

“José Luis Gómez, con una amplia trayectoria como intérprete y director teatral, marcó un antes y un después en la historia de nuestro cine al ser el primer actor español en triunfar en Cannes. Lo hizo como Mejor Actor, por Pascual Duarte (Ricardo Franco, 1976). Su carácter pionero, cosmopolita y culto lo situó, desde los inicios de su carrera, como uno de los mejores intérpretes de su generación, con una galardonada trayectoria, que se consolidó con grandes nombres del cine español”, ha destacado la junta directiva de la Academia de Cine de Andalucía.