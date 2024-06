La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en la ermita del Rocío y reparte 200.000 euros en Moguer

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, a las puertas de la ermita de la Virgen del Rocío, en Almonte, y ha repartido otros 200.000 euros en Moguer.

José Carlos Moreno, vendedor de la ONCE desde 2019, desconoce quién ha podido ser el afortunado o afortunada con este Sueldazo dada la cantidad de personas que acuden los fines de semana a venerar a la virgen del Rocío en su ermita. “Es un orgullo haber dado un premio tan grande, lo mejor de todo es arreglarle la vida a alguien, estoy muy contento, me gustaría saber quién se lo ha llevado”, afirma.

Pero la suerte de este sorteo no se queda ahí con la provincia de Huelva. En Moguer, Francisco Castro, vendedor de la ONCE desde hace dos años, vendió otros diez cupones agraciados con 20.000 euros cada uno a las puertas de un supermercado de la localidad onubense. También se muestra igualmente feliz por la suerte dada a sus clientes. “¿No voy a estar contento? -dice esta mañana-. Es un orgullo dar el premio, a la gente hay que darle premios, y eso es bueno para todo el pueblo y para todos los vendedores” afirma. Él es uno de los cinco que la ONCE tiene en el municipio onubense y le conocen todos los vecinos. “Me alegro mucho por ellos”, dice.

Más de 1,9 millones en Andalucía

La mayor fortuna de este sorteo se la han llevado en San Pedro de Alcántara, en la Costa del Sol, donde Montserrat Martí ha repartido 1.680.000 euros con la serie agraciada con los 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suma un millón y medio de euros, y otros 180.000 euros con nueve cupones agraciados con 20.000 euros cada uno.

Este mismo sorteo ha dejado otro Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, en la capital malagueña, en Ortega y Gasset, donde Francisco Javier Roa, vendió la serie agraciada con esta cantidad.

El sorteo del 1 de junio, que estaba dedicado a la tosta de patatera extremeña, dentro de la colección que la ONCE dedica a las tapas más populares de España, ha repartido además 200.000 euros respectivamente en Lora del Río (Sevilla) y Huércal-Overa (Almería), y aún hay otro cupón premiado con otros 20.000 euros en Utrera (Sevilla), por lo que ha repartido un total 2.780.000 euros entre las cuatro provincias andaluzas. Entre el último día de mayo y el primero de junio, la ONCE ha repartido 9.540.000 euros en Andalucía en premios mayores.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece el martes, 4 de junio su mayor bote, 120 millones de euros.