Multa de 310.000 euros por un vertido de 6.000 litros de fuel a la ría de Huelva

La Capitanía Marítima de Huelva ha propuesto una sanción de 310.000 euros para la compañía Distribuidora Marítima Petrogas Sl, propietaria del buque Herbania, que vertió 6.000 litros de fuel a la ría de Huelva el pasado abril, según publica EFE. El capitán marítimo de Huelva, Alejandro Andray, ha indicado que dicha propuesta de resolución ya se ha elevado a la Dirección General de la Marina Mercante y que la misma concluye que "efectivamente, hubo vertido de una sustancia contaminante que provenía del buque Herbania, en este caso fuel, que sí hubo vertido y eso lleva penalización".

Destaca que la empresa "no puso dicho vertido en conocimiento de las autoridades, que es lo que realmente, aunque es una sanción menor, provoca el expediente; un barco de estas características puede tener un accidente pero el no notificar hace que se agrave la situación, si el barco hubiera notificado el vertido y que había tenido un accidente hubiéramos hecho la limpieza pero no hubiéramos abierto el expediente".

A esta cuestión, que también es sancionable, se le suma una tercera y es la responsabilidad de los gastos ocasionados en la limpieza del mar y la playa por parte de la compañía. De esta forma, la propuesta de resolución fija una sanción de 100.000 euros por un vertido negligente, a los que se suman 170.00 euros por el coste de la limpieza a cargo de los medios públicos; además, se establece otra multa de 30.000 euros por no notificar el derrame y 10.000 euros por omitir datos en el diario de navegación.

Andray ha explicado que una vez notificada esta propuesta a la empresa, esta tendrá quince días para alegar y será el director general de Marina Mercante el que debe resolver el caso. Asimismo, se ha mostrado convencido de que la empresa no estará de acuerdo con ella y recurrirá a los tribunales, al contencioso-administrativo; en caso de que aceptara la sanción podría tener una reducción de la sanción por vertido y por no comunicarlo de hasta el 40 %