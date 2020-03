El Movimiento Feminista de Huelva se prepara para tomar las calles el 8-M

"La falta de dotación económica, desarrollo y cumplimiento de las leyes de igualdad, contra todas las violencias machistas ", o las precarias condiciones laborales, que incluyen "la temporalidad, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas, la brecha salarial de género", están entre los muros a derribar.

El PSOE hace una llamamiento a la participación masiva en la protesta del domingo

La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Eva Salazar, animó ayer a la ciudadanía onubense a salir a la calle el próximo domingo, Día Internacional de la Mujer, “porque tenemos claro que ese es el camino, avanzar en igualdad mujeres y hombres, y en democracia”.

En esta línea, incidió en que “a pesar de que hemos evolucionado en muchos derechos y libertades, tenemos que tener muy claro que aún persisten discriminaciones y hay muchas resistencias. Sin ir más lejos, todavía hay mensajes de la derecha y la ultraderecha que siguen negando la propia violencia de género, o declaraciones como las de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en las que decía que la igualdad era una cosa que estaba conseguida y que no es necesario poner en marcha políticas públicas que promuevan la igualdad”.

Por estos motivos “tenemos que manifestarnos, las resistencias son muchas y, aun así, tenemos que decir alto y claro que el feminismo y la fuerza transformadora de las organizaciones de mujeres es imparable y que no va a haber ningún punto de retroceso porque no lo vamos a permitir”. Para el PSOE, advirtió “el feminismo y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres no es una moda, es nuestra razón de ser”.