El Monumento a Colón de Huelva es un símbolo a la amistad con América

EL Monumento a Colón en la Punta del Sebo simboliza el homenaje que el pueblo de los Estados Unidos tributa a España en reconocimiento a la “estimación que este país siente hacia la nación por cuya generosidad se hicieron posible los grandes descubrimientos de Cristóbal Colón”, como manifiesta el presidente americano Herbert C. Hoover en el mensaje de la inauguración.

Aquella idea nació del viaje que el abogado americano William H. Page le llevó en 1917 por distintos países europeos. Al llegar a Cádiz para embarcar hacia Nueva York pierde el barco, aquellos diez días de espera lo invierte en conocer La Rábida y los Lugares Colombinos. Este viajero no se queda solo en lo que ve, sino que promueve lo que considera una deuda con Cristóbal Colón: erigirle un gran monumento en el lugar de la partida.

La idea la difunde en tierras americanas lo que se materializa en la constitución de la Columbus Memorial Fund en la celebración del Columbus Day de 1926.

El sentido de la amistad prevale en todo momento, como también resalta miss Whitney al hablar de la Columbus Memorial Fund. al señalar que “se formó para demostrar a España la amistad, reconocimiento y admiración a nuestro país”.

Se crean dos comités, uno ejecutivo que preside Alexandre P. Moore, y otro de honor que encabeza el presidente de los Estados Unidos Calvin Colidge, mientras que al acceder a la presidencia Hoover este también mostrará su apoyo. La integran filántropos, banqueros, jueces, abogados, militares, políticos, obispos, empresas o medios de comunicación. Estarán la sociedad fraternal católica Kingsth Columbus y empresas como Int. Tel & Co o el propietario The New York Times, Adolph S. Ochs.

Nada se deja al azar, con este planté se puede entender desde un primer momento la dimensión de la empresa.

Los fondos se canalizarán a través la poderosa organización bancaria Trust Company of North American. Se designa para este monumento a la escultora norteamericana Gertrude Vanderbilt Whitney. La idea mira a la Estatua de la Libertad, que preside la bahía de Nueva York. Aquí será un gran monumento en la Punta del Sebo, en la gran Ría que es la desembocadura al Atlántico que surcaron las naves descubridoras.

Se levanta en terrenos que ofrece la Junta de Obras del Puerto, antecesora de la actual Autoridad Portuaria de Huelva, que preside Tomás Domínguez Ortiz. El director ingeniero, Francisco Montenegro, y el subdirector ingeniero, José Albelda Albert, serán claves para que la obra se desarrolle con éxito.

No resultó una empresa fácil, fue necesaria la ayuda del Conde de Alba, especialmente interesado por la cultura. El Rey Alfonso XIII y el presidente del Gobierno, Primo de Rivera, apoyarán la idea y mostrarán el agradecimiento por este gesto del pueblo americano.

La inauguración el 21 de abril de 1929 constituyó un gran acontecimiento para Huelva por la repercusión que tuvo no solo en los medios de comunicación nacional sino internacional. Convirtió protagonista de nuevo a esta provincia en el año de la celebración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla o la Exposición Internacional de Barcelona.

Un acto al que acudió el presidente del Gobierno, general Primo de Rivera, el infante don Carlos, el duque de Alba Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, las autoridades locales encabezadas por el alcalde de Huelva, Guillermo Duclós López; el presidente de la Junta de Obras del Puerto, Tomás Domínguez.

Bendijo el monumento el arcipreste y párroco de la Concepción Pedro Román Clavero ante una imagen de la Virgen de la Cinta.

Una jornada lluviosa con desfile de la marinería del crucero norteamericano Raleigh y del español Almirante Cervera.

Hubo almuerzo en una gran carpa y por la tarde corrida de toros. La ciudad vivió en la Punta del Sebo una jornada festiva memorable con participación de toda la ciudad.

Miss Whitney había realizado la mejor interpretación monumental de Cristóbal Colón; a la escultura corpórea del navegante le añadió el espíritu abrazado a la cruz. Así lo define Gertrude Vanderbilt Whitney en el diario El Sol en su presentación en Madrid el 12 de abril de 1929:

“No he querido representar sólo la figura corpórea del descubridor de América, sino también el espíritu que le impulsó y alentó en su gran empresa: el espíritu lleno de fe de los Reyes Católicos y del pueblo español. El Colón de mi estatua simboliza toda la civilización cristiana que con él penetró en las tierra vírgenes”.

Más información:

Exposición. Colón. Monumento a la Amistad entre los Pueblos de América. Abierta en las Cocheras del Puerto, días laborables, de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30