Huelva despide a Miguel Báez Espuny 'Litri'

Antes siquiera de que llegase el féretro ya había onubenses esperando. Huelva despide a un hijo ilustre, una de las figuras imprescindibles del siglo XX onubense, y lo hace con el profundo cariño y respeto que toda la sociedad onubense siente por su figura. Rostros conocidos, ciudadanos anónimos, representantes institucionales, políticos, los miembros de su peña y todo el mundo del toro acompañan a la familia en el último adiós de Miguel Báez Espuny 'Litri'.

Su hijo Miguel Báez Spinola acompañado por otros familiares y el diestro Rafael de Paula recibieron al corte fúnebre a las 11:30 en la puerta del Ayuntamiento. La llegada, en silencio y con respeto, fue seguida por abrazos y muestras de afecto de quienes ya esperaban. Sus nietos y esposa llegaron junto al coche que trasladaba sus restos mortales. A hombros de los suyos entró en el Consistorio. Ya esperaban para trasladar su pésame a la familia el presidente de la FOE y amigo personal de la familia, José Luis García-Palacios Álvarez. El torero Juan Antonio Ruiz Espartaco lo hizo instantes después. Vinculado a Huelva desde sus comienzos y con una relación especial para los Litri, estuvo en todo momento junto a ellos. Álvaro Domecq llegó poco después. “Se nos ha ido alguien muy especial. Es un día muy triste para la tauromaquia como grandísima figura de talla mundial, pero también como persona. No me cansaré de repetir que ha sido una de las mejores personas que he podido conocer en mi vida. El maestro Litri fue irrepetible”, destacó Espartaco.

La capilla ardiente instalada en el salón de plenos del Ayuntamiento ha abierto a las 12:00 horas. Desde ese momento el tránsito ha sido constante. Entre los que hicieron cola para despedir al Litri había personalidades del mundo taurino como Celestino Cuadri. También esperó su turno el exalcalde Pedro Rodríguez. Por la capilla ardiente desfilaron los miembros del equipo de Gobierno encabezados por Gabriel Cruz, también de la oposición y de todas las administraciones como la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo. La delegación del PP estuvo integrada por la presidenta del grupo municipal, Pilar Marín, junto al resto de concejales y los candidatos al parlamento andaluz Loles López, Bella Verano, Berta Centeno o Felipe Arias. También acudió a primera hora la presidenta del Puerto, Pilar Miranda. También acudió el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Juan Espadas.

El féretro del diestro está acompañado por los simpecados de las tres hermandades de las que era fiel devoto: La Cinta, el Rocío de Huelva y la Borriquita. Un cuadro de la Virgen Chiquita preside la capilla ardiente, donde no faltan un capote de paseo bordado con la patrona de la ciudad, un retrato de su época de matador, su medalla de Hijo Predilecto o la bandera nacional que lo cubre.

La capilla ardiente permanecerá abierta de forma ininterrumpida hasta las 22:00 horas; será este sábado al mediodía cuando se celebre una eucaristía en la iglesia de la Concepción, y posteriormente se trasladarán sus restos mortales al cementerio de La Soledad, donde se dará sepultura en el panteón familiar.