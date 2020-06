Mesa de la Ría insta al Ayuntamiento de Huelva a exigir un embargo de 65,9 millones de euros a Fertiberia

Mesa de la Ría instará en el Pleno al Ayuntamiento de Huelva a exigir un embargo de 65,9 millones de euros a Fertiberia, tras conocer la noticia de que “la empresa trata de eludir el pago del aval de casi 70 millones de euros. De esta manera se dará cumplimiento a los mandatos judiciales de fecha 21 de julio de 2015 y 30 de octubre de 2019”.

Además, la organización quiere que el Ayuntamiento inste al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “a que resuelva de manera negativa el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto presentado por Fertiberia, para enterrar los fosfoyesos”.

De otro lado, el colectivo propondrá la creación de un nuevo vial hacia el Ensanche, peatonalizar la avenida Italia y parte de la zona de Pescadería, con el objetivo de integrar la ciudad en la ría a través de nuevos enlaces. Mesa de la Ría pretende que esta actuación se haga de manera coordinada con el parking aprobado en el pasado Pleno, así como de la rotonda del Punto, con el objeivo de mejorar la movilidad de parte de la ciudad, descongestionando calles perimetrales al sur del casco histórico.

También, este grupo político preguntará durante la sesión plenaria por varias mociones que fueron aprobadas en su día, y que hasta el momento no se han ejecutado. De un lado, los integrantes de la formación quieren consultar por qué no se ha llevado a cabo la mejora del Muelle de la Río Tinto. De otro lado, Mesa de la Ría también quiere saber cuándo se cumplirá la propuesta de declaración de emergencia climática y el plan de revegetación urbana Un árbol por onubense. Dos mociones aprobadas en Pleno y que no se han puesto en práctica.

Incluso, Mesa de la Ría preguntará por el grado de cumplimiento de mociones relacionadas con el barrio de Pescadería, encabezadas por éste y otros grupos políticos, que han contado con el voto positivo de todos y que no se están cumpliendo.