El Ayuntamiento de Huelva busca un acuerdo con la empresa del Mercado de San Sebastián

El contrato con la adjudicataria de las obras de remodelación del Mercado de San Sebastián de Huelva se rescindirá si la empresa no llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Huelva. Así lo manifestó el portavoz del equipo de gobierno, Felipe Arias, que indicó que "le hemos hecho un requerimiento formal y estamos intentando contactar con ellos para llegar a ese acuerdo para que puedan hacer la cesión a otro contratista si nos demuestran que tienen imposibilidad de continuar la obra".

Si no se llega al acuerdo "habrá que liquidar el contrato y volver a licitarlo". Arias apuntó que desde el primer día que tuvieron conocimiento de la paralización de las obras "ya se le ha requerido por escrito, hay reuniones previstas y están los procedimientos puestos en marcha".

Señaló que "el anterior equipo de gobierno dejó sin resolver una situación que ahora nos hemos encontrado nosotros". Comentó que el Mercado de San Sebastián "es una obra en la que ya se había solicitado ampliar los plazos porque llegaban tarde", un proyecto que "tenía además varias deficiencias" en el que "los precios hubo que modificarlos".

Explicó que "desde marzo ya se había detectado que había impagos a los proveedores por parte del contratista y que, lejos de solucionar esto, lo que se le pidió por parte del anterior equipo del gobierno a la empresa es que mantuvieran en ralentí las obras pero que de este tema no se supiera nada hasta después de las elecciones. Y dicho y hecho esta empresa le hizo caso y nos ha dejado una obra paralizada, han desaparecido de la obra, ha presentado suspensión de pagos y se encuentra en un concurso de acreedores".

Arias incidió en que "si esta empresa lo hubiera tenido a bien y así lo hubiera negociado con el Ayuntamiento, ceder a otro contratista, no tendríamos ahora que iniciar una nueva licitación y volver a iniciar el proceso, lo que va a suponer que no se cumplirán los plazos y un perjuicio para las arcas municipales porque no vamos a poder contar con la financiación con la que se contaba".