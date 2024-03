Mención especial para la Policía Local de la provincia por "velar por la seguridad de Huelva"

CSIF Huelva ha concedido la mención especial fuera de concurso del VII Certamen del Empleado público de Huelva a los cuerpos de la Policía Local de la provincia de Huelva que representan a 900 agentes aproximadamente repartidos por los 62 municipios onubenses que cuentan con este servicio público. El presidente provincial de CSIF, Juan Manuel Quilón, anunció esta mención en el acto de presentación de nominados que se celebró este lunes en la Casa Colón de Huelva, y ha señalado que “es un honor presentar esta mención que reconoce la contribución de los servidores públicos a la seguridad en los pueblos donde hay este servicio en la provincia de Huelva”.

El presidente de CSIF manifestó su “profundo” agradecimiento a la Diputación Provincial de Huelva, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y al Ayuntamiento de Palos de la Frontera por su “continuo y valioso” respaldo al Certamen del Empleado Público de Huelva, así como a la empresa Conquero Automoción. "El respaldo de estas instituciones constituye un claro testimonio de la colaboración y el compromiso que enriquecen este evento tan valioso para nosotros que organizamos desde hace ya siete ediciones, y es pionero en Andalucía y en España", expresó Quilón.

La gala fue clausurada por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, que felicitó a los 18 nominados y alabó la labor de todos los servidores públicos. Girela reclamó mejores condiciones laborales y retributivas para los servidores públicos “que están en cada acto administrativo de una persona desde que nace hasta que fallece, pasando por la sanidad y la educación”.

Durante el evento, el senador por Huelva del Partido Popular y también alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ofreció su perspectiva en calidad de servidor público. En sus palabras, destacó la importancia de entender el servicio a la ciudadanía como una labor de mediación, cuyo propósito principal es facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

Durante el acto, el comité organizador del VII Certamen del Empleado Público de Huelva, conformado por el sindicato CSIF Huelva y el diario digital Huelva Buenas Noticias, anunció los nombres de los nominados en las seis categorías. En la categoría de Administración General, Javier Galardi Cobo, del Ayuntamiento de Aljaraque; el Laboratorio Salud Pública Junta de Andalucía y Encarna Cumbreras Prieto, de la Subdelegación de Gobierno Huelva.

En el ámbito de la Educación, Beatriz Domínguez González, Alejandro Hilario Conrado y Eva Girón Jiménez, del C.E.I.P San Jorge, por su trabajo en la Asignatura de Robótica, Programación y Diseño en 3D, C.E.I.P Al Andalus (Huelva) y C.E.I.P Ensanche Sur (Huelva). En el sector de Sanidad, José Luis Bonilla García, del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) Calle Cuesta Cristo de las Tres Caídas s/n (Antiguo Hospital Manuel Loís), y Antonio Álvarez Ollero, del Centro de Salud de Bellavista (Aljaraque).

Dentro de los Servicios Sociales, Juan Carlos Ordoñez Fernández, de Servicios Sociales, Familias y Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva, Centro de participación activa para personas mayores Juan Ramón Jiménez y el Instituto Andaluz de la Mujer.

En el área de Seguridad y Emergencias, Miguel Ángel Gómez Moreno, Jefe de Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Huelva, Jacob Pichardo Pérez, Policía Local de Bollullos Par del Condado y José Luis Leandro, del 112 de la Junta de Andalucía.

Y en el ámbito de la Justicia, Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Huelva, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nº6 de Andalucía y Juzgado de Instrucción nº2 Huelva.

Ramón Fernández Beviá, director de Huelva Buenas Noticias, que condujo el evento, reveló que se ha dado inicio ya a la etapa de votación en el portal digital del periódico. Además, compartió que los ganadores serán revelados oficialmente durante la ceremonia que se celebrará el 28 de mayo en la Casa Colón de Huelva.

Reconocimiento a la policía local

El presidente de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón, ha destacado el papel crucial de las policías locales en la provincia, recalcando su capacidad para responder rápidamente a situaciones críticas, salvaguardando vidas y propiedades. En su discurso, Quilón, también puso encima de la mesa que en la provincia de Huelva, hay un total de 18 municipios de los 80 que conforman la provincia que no cuentan con cuerpos de agentes de la Policía Local. En concreto son: El Almendro, Almonaster, Berrocal, Cabezas Rubias, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Fuenteheridos, Los Marines, La Nava, Puerto del Moral, Sanlúcar de Guadiana, Santa Ana la Real y La Zarza. Mientras que en Andalucía, de 785 municipios, 52 no tienen cuerpos de agentes de la policía local, lo que supone un 6%; en Huelva, de 80 municipios, hay 18 que no tienen, lo que supone un 22%, “un nivel muy alto en comparación con el promedio de Andalucía”, denunció el responsable sindical. Por ello, y tras dos décadas de trabajo normativo para dar a luz la nueva ley promulgada el 7 de julio de 2023, el sindicato CSIF espera que el desarrollo de la normativa contribuya a solucionar esta situación en las localidades de Huelva que aún carecen de agentes policiales.