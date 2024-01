Medicina y la Residencia Universitaria, dos de los principales retos de la Universidad de Huelva en 2024

La Universidad de Huelva realiza un balance de lo conseguido durante 2023 y de los retos que la Onubense espera alcanzar durante el año 2024 en el transcurso de una entrevista realizada por el periodista onubense Rafael López en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería. En líneas generales, tal y como afirma la rectora, María Antonia Peña, “2023 ha sido un año bastante bueno, teniendo en cuenta las etapas dificultosas para la onubense en el 2022 y los años anteriores marcados por la COVID-19 y la postpandemia, provocando adversidades que pospusieron muchos proyectos con los que avanzar”. De cara al 2024 se afronta la puesta el marcha del grado de Medicina y la apertura de la residencia universitaria que atraerá a numerosos estudiantes a la ciudad.

Uno de estos proyectos y que ilusiona a toda la Comunidad Universitaria y a la sociedad onubense en general es la nueva titulación en Medicina para cuya implantación se han dado pasos muy decisivos en el pasado 2023. En este sentido, la Facultad de Enfermería tendrá un protagonismo importante con esta titulación, ya que acogerá en sus años iniciales el desarrollo de esta. “Además, se ven sinergias potenciales muy interesantes entre ambos grados, conllevando un mayor aprovechamiento de las instalaciones o la realización de proyectos de investigación conjuntos”, ha afirmado la rectora.

En lo que a oferta académica se refiere, la UHU ha recuperado el formato de Cursos de Verano propios, en alianza de la Universidad Internacional de Andalucía, “con los que hemos logrado aportar mucha vida al campus universitario en una época que, tras finalizar el curso académico, tiene una menor presencia de alumnos y alumnas”.

Pero la Universidad no solo busca nuevas titulaciones en sus nuevos proyectos, sino que busca también formar e investigar de la mano de grandes proyectos que vienen a la ciudad, como es el caso del hidrógeno verde o el metanol. De esta manera, se pueden ofrecer profesionales cualificados para todos estos sectores incipientes. “Porque todos esos proyectos de los que se habla, como el hidrógeno verde o el metanol, si no van de la mano de la Universidad para suministrar profesionales cualificados, con formación universitaria, con capacidad de innovación, de investigación, una mano de obra tractora, entonces no sirven para nada”, ha argumentado Peña.

En cuanto al plano económico, a juicio de la rectora, “la financiación universitaria aplicada en 2023 no solo ha buscado crear proyectos, sino también estabilizar y promocionar la plantilla que forma nuestro personal docente e investigador y nuestro personal técnico de gestión y de administración y servicios. El espíritu de la Universidad reside en un compromiso de calidad que debe partir de que sus trabajadores y trabajadoras se sientan felices”.

La Universidad de Huelva ha continuado muy bien posicionada en el ámbito de la transparencia. “Fue muy trabajoso porque estábamos en una posición de opacidad. Nos llamaban universidad opaca. Eso nos dolía y se ha hecho un gran esfuerzo que, además, no es mío, ni siquiera de mi equipo. Es de todos los servicios, porque la transparencia afecta a todo, cruza muchísimos datos de servicios diferentes que la gente tiene que proporcionar y, a veces, hasta elaborar, aparte de su trabajo diario. Pero al final, hemos visto que, haciéndolo bien, hemos ido subiendo y llevamos ya varios años en los dos rankings de transparencia siendo los primeros de España, subraya María Antonia.”

Cabe recordar también que la UHU recibió el pasado 27 de junio la certificación internacional Sello EFQM 300, un distintivo otorgado por el Club de Excelencia en Gestión con el que se reconoce a la Onubense por su gestión excelente, innovadora y sostenible en base al modelo europeo de EFQM.

En el capítulo del estudiantado, la creación del sistema de secretaría virtual Clica, con más de 90 procedimientos y mejora de las webs de los centros; así como la preparación de la Universidad para la gestión de las prácticas con cotización a la Seguridad Social y el impulso a los programas de empleo y emprendimiento, han sido de las acciones más significativas.

En el ámbito de las infraestructuras, cabe destacar el Plan Urgente de Medidas de Ahorro Energético, con el que se ha conseguido un ahorro acumulado del 14,16% del consumo, así como la no emisión de 240 toneladas de gases de efecto invernadero. También se han continuado las intervenciones de mejora en los campus, sobre todo en lo referente al acondicionamiento de espacios al aire libre, y se han acometido obras e instalaciones para el campo de prácticas docentes agroforestales en el campus de El Carmen.

En otro orden de cosas, en el plano normativo y legislativo, se ha desarrollado el reglamento de la Ley de Convivencia Universitaria, que incorpora fórmulas alternativas de solución de conflictos entre los miembros de la Comunidad Universitaria y establece un régimen disciplinario actualizado para el estudiantado. También se ha renovado el Claustro Universitario, que asumirá durante el presente ejercicio la reforma de los estatutos de la Universidad para adaptarlos a la LOSU.

Retos del 2024 para la Universidad

Entre los proyectos que destacan en este 2024 está el de apertura de la Residencia Universitaria. Ésta permitirá que estudiantes de fuera de la ciudad, de la provincia y Erasmus puedan acceder a un alojamiento. Esta residencia además cuenta con unas condiciones de edificación importantes y está avalada con sellos europeos de eficiencia energética. En ella se crearán una serie de espacios que proporcionarán al alumno su intimidad y a la par espacios de encuentro como gimnasio, piscina y otras zonas comunes donde se fomentará la sociabilidad universitaria y el coworking. “La Onubense valora en gran medida este proyecto, que marcará una nueva realidad en la vida universitaria”, ha declarado Peña.

Asimismo, dentro de los proyectos para este 2024 está la culminación del edificio Hedy Lamarr. Se trata de un edificio que se había iniciado, pero que no se había terminado. Gracias a una gestión muy eficiente se ha podido finalizar, todo ello con ahorros propios. El edificio será destinado a ser la sede del Servicio de Informática y Comunicaciones, así como del Centro de Proceso de Datos.

“Esto garantizará la continuidad de los procesos de digitalización y centralización de la información de la Universidad, del mismo modo que garantizará una mejor ciberseguridad”, ha afirmado. También en este capítulo de las infraestructuras, se procederá a la instalación de marquesinas solares fotovoltaicas en los aparcamientos, con las que se conseguirá el suministro del 15% de la demanda energética del campus de El Carmen. Sin olvidar el recién anunciado Plan de Reforestación para afrontar la pérdida de 255 árboles que la borrasca Bernard dejó a su paso el pasado octubre, siguiendo criterios científicos y empleando especies adecuadas a la realidad local y climática de la ciudad.

En lo que respecta al Campus de la Rábida, de gran importancia desde el origen de la Onubense, la rectora ha manifestado que existe un plan para convertirlo en un campus de investigación y transferencia del conocimiento. Esto permitirá además descongestionar otros espacios universitarios.

Otro de los retos de este 2024 es aumentar el número de Cátedras Externas en temas como la realidad aumentada y la inteligencia artificial. En cuanto a esta, explica la rectora, “la Onubense pretende manejarla con inteligencia natural, es decir, haciendo que el profesorado y el estudiantado estén preparados para darle un uso positivo a nivel de enseñanza y de aprendizaje, para así tener mejores profesionales en el futuro”. Asimismo, se contemplan otras temáticas como minería, economía social, flamenco y finanzas.

En el terreno internacional, la UHU apuesta por el proyecto Pioneer, enfocado a la creación de una alianza europea de universidades que trabajarán orientadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11: Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Se trata de poner la capacidad formadora, el potencial de investigación e innovación y la capacidad para co-crear con los ecosistemas locales, al servicio de la consecución de las ciudades del futuro. Esta alianza está coordinada por la Universidad Gustave Eiffel de Francia y además forman parte de ellas otras nueve universidades de muy diversos países europeos, entre ellas la Universidad de Huelva.

De cara al fortalecimiento de actuaciones para el estudiantado, la razón de ser de la Universidad, se contempla para el presente año el lanzamiento del plan de actuación Alumni UHU, el incremento del número y tipología de las becas, la elaboración del I Plan LGTBI, como establece la ley 4/2023, de 28 de febrero, y la potenciación de la innovación docente, entre otras.

Por último, en el ámbito de la proyección social y universitaria, la UHU aspira a continuar con el alto nivel de calidad de su programación cultural, a transformar su Servicio de Publicaciones, tantas veces premiado, en una editorial universitaria y a incorporar nuevas sedes provinciales en el Aula de la Experiencia manteniendo, así, su excepcional crecimiento de los últimos años.