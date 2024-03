Man o Matic participará en el Festival Muro Crítico de Cáceres

El Festival Muro Crítico, organizado por la Diputación de Cáceres y comisariado por Sojo, es el próximo objetivo de Adrián Pérez, conocido artísticamente como Man o Matic. El artista onubense tiene confirmada su participación en esta muestra de arte urbano, concretamente en la fecha comprendida entre el 6 y el 11 de mayo. Pérez apuntó que "los festivales son algo personal y artístico y siempre son muy interesantes y yo para estas cosas lo dudo poco, no hay temática, es sólo ir a pintar, te pagan la intervención, es un festival artístico y urbano".

La obra que realizará en este festival "vendrá un poco en sintonía con los últimos murales que vengo haciendo, como el Motopapi, en alusión a la portada de Rosalía, o el último de Happy Meal... esos últimos trabajos en los que me he salido de la línea de la colección Identity, para volver un poco a los orígenes pero con el avance que hemos tenido después de estos años que he estado con esa colección, con esa búsqueda, de hablar de los orígenes, del sitio donde yo vivo, ahora me apetece más hablar de lo que me interesa, que son temas sociales y tienen que ver con las preocupaciones que tenemos todo el mundo, sociales, humanas, políticas... como las obras que venía realizando en el mercado antiguo, que tienen un poco ese punto".

En cada edición el Festival Muro Crítico recorre pueblos de la provincia de Cáceres en los que a lo largo de una semana se realizan murales de arte urbano, acercando así esta disciplina artística a la población, que puede seguir de cerca el proceso creativo.

En la inauguración hace unos días del mural titulado Red Velvet en el campus del Carmen de la Universidad de Huelva, la rectora de la UHU, María Antonia Peña, le ofreció a Man o Matic los muros y paredes de la Onubense para que siga realizando arte urbano, "sería interesante hacer allí un díptico, todo depende de las posibilidades que tenga la Universidad". En el campus del Carmen, el artista onubense tiene tres obras, una en un despacho de la Facultad de Trabajo Social, otra en la fachada de la Biblioteca, y la última,Red Velvet, en la fachada principal de la Facultad Ciencias del Trabajo y Trabajo Social.

En cuanto a los posibles escenarios que le brinda la ciudad, Pérez comentó que "hay ahora mejores espacios, más grandes". Respecto al solar del antiguo Mercado del Carmen, donde está gran parte de su obra, apuntó que "hay alguno interesante para hacer alguna colaboración con la empresa Gañafote, pero quedan pocos espacios allí, es una pena, es complicado". No obstante, "el espacio está ahí y no descarto volver en algún momento, haciendo una colaboración con algún artista que venga de fuera de Huelva, que quiera pintar conmigo, porque la verdad es que es un espacio cómodo, que tengo ahí para trabajarlo". Indicó que ha realizado murales por el Huerto Paco pero la zona de la vieja plaza de abastos "era un sitio bastante excepcional para utilizarlo".

Recordó que participó en una muestra con la Galería Espacio Cero, que se realizó en la Galería John Holland de Lepe, "y fue muy interesante, una exposición colectiva con los artistas más relevantes de la provincia de Huelva, la exposición estuvo un mes y tuve la oportunidad de conocer a muchos de los artistas".