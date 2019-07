Marín no es portavoz del PP por ser incompatible con su trabajo en la UHU

Pilar Marín no ha podido asumir finalmente la portavocía del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de la capital –tal y como pretendía y anunció su grupo– por ser incompatible este cargo con su trabajo en la Universidad, donde es decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

La que fuera candidata del PP a la Alcaldía ha optado por ser la presidenta del equipo popular, con lo que la portavocía ha quedado en manos del número dos, Jaime Pérez, quien por lo tanto, es el único de los cuatro concejales que estará liberado y tenga dedicación exclusiva.

“Yo tengo una trayectoria propia en la Universidad y desde el principio ya dije que entraba en el mundo de la política para sumar por Huelva continuando con mi profesión, porque entiendo que son compatibles ambas dedicaciones. Así, no me quiero dedicar de forma exclusiva a la política porque quiero seguir manteniendo mi vida profesional y ese es el único motivo de que no sea portavoz”, explicó a este rotativo.

Desde su desembarco en la vida pública, la economista dejó clara su intención de seguir en la UHU, y, por eso, la opción escogida para poder compatibilizar ambas funciones y que, según precisó, “era la única posible”, ha sido la de asumir la presidencia de un grupo en el que, según apuntó, “trabajaremos todos por igual”, si bien todos lo harán compatibilizándolo con sus dedicaciones propias, mientras que el portavoz contará con más tiempo que el resto para dedicarlo al trabajo municipal.

La economista defiende que la política no debe convertirse en un trabajo profesionalizado

Según indicó, al no haberse admitido otras fórmulas de estructura como una media liberación, esta ha sido la única alternativa posible y Marín se acogido a ella porque su idea “nunca ha sido la de dedicarme a solo a la política”.

Además, la presidenta del grupo popular –compuesto por un equipo de “profesionales que ejercen tanto en administraciones públicas como en privadas– considera que la política municipal “no debe convertirse en un trabajo profesionalizado”.

Por otra parte, Marín criticó la “inflación” de sueldos que registra el alcalde, su equipo de gobierno del PSOE y sus asesores, así como el “sinsentido” que supone, tal y como Pérez ya puso de manifiesto en el Pleno orgánico del pasado jueves, la “falta de proporcionalidad” en las liberaciones y en el reparto de asesores respecto al resto de grupos.

Así, el PP dispone de un solo personal eventual al igual de Ciudadanos, Adelante, Mesa de la Ría y Vox, pese a tener cuatro concejales y ser el principal grupo de la oposición tras recabar 5.260 votos más que el último partido con representación en las elecciones municipales.

En la mencionada sesión orgánica –la primera del nuevo mandato–, Marín también reclamó al alcalde y al equipo de Gobierno “que no ponga trabas” al trabajo que tienen que llevar a cabo los grupos de la oposición, en referencia a que la documentación para el Pleno les llegó con doce horas de antelación. Ciudadanos y Adelante Huelva también fueron críticos con este aspecto.